Eltelt két hónap, így ismét élesben bizonyíthatnak a labdarúgó-harmadosztályban szereplő baranyai csapatok. A Kozármisleny legyőzése már az ősz folyamán, a szezon első felében is egy igazán dicsőséges skalp lehetett. Igaz, a kék-fehér gárda az elmúlt húsz fordulóban nem talált legyőzőre, mindettől függetlenül felkötheti a gatyáját Aczél Zoltán együttese, ugyanis várhatóan az éppen soron következő ellenfelük, a Cegléd is mindent meg fog tenni azért, hogy pontot, illetve pontokat csenjen a listavezető alakulattól.

– Ez a ceglédi csapat nagyon magas játékerőt képvisel, és jól is igazolt – vélekedett Aczél Zoltán, a Kozármisleny labdarúgócsapatának trénere. – Nem lehetnek elégedettek az őszi teljesítményükkel, így vélhetően megpróbálnak majd egy erősebb tavaszt produkálni. Nagyon kemény meccsre számítok. Az egyszer biztos, hogy nem egy leányálom a Cegléd otthonában pályára lépni, de folytatni szeretnénk a sorozatunkat.

A Mohács együttesének teljesen más szerepkörben kell remekelnie, ráadásul lehetőség szerint már a hétvégén is. Minden pontra nagy-nagy szüksége lesz Kvanduk János alakulatának ahhoz, hogy a jövő évi szezont is az NB III.-ban kezdhesse meg a klub. A sereghajtó baranyai csapat csupán egyszer ízlelhette meg a győzelem ízét. Ráadásul a legkevesebb találatot is a Mohács jegyezheti. Az érkezők segítségével azonban valamelyest elindulhat felfelé az együttes, azonban a rengeteg sérült és betegeskedő most szintén megnehezíti a csapat dolgát. A mohácsi klub jelenleg tizenegy pontra van lemaradva a biztos bennmaradást jelentő tizenhatodik helytől. A Mohácsnak tizennyolc forduló áll még rendelkezésre ahhoz, hogy megőrizze tagságát a harmadosztályban.

– A hétvégi párharc biztosan tele lesz meglepetésekkel, hiszen nem tudom, hogy a játékosaimtól milyen teljesítményre számíthatok az egészségi állapotokból kifolyólag. Ha szerencsések leszünk, lesz tizenegy játékosunk a hétvégére, azt, hogy milyen állapotban, nem tudom megjósolni – nyilatkozta lapunknak Kvanduk János, akinek igencsak nehéz feladata lesz még a kezdőcsapat kiállításakor is. – Az ellenfél is nagy változásokon ment át a télen. Megpróbáljuk kihozni a lehető legtöbbet a találkozóból. Az biztos, hogy játék nélkül nem szeretnénk három pontot ajándékozni senkinek.

Megtizedelten futnak neki a tavaszi idény kihívásainak

Nem számíthat szokványos, könnyed kezdetre egyik baranyai együttes sem, ugyanis a betegségek és a sérültek igencsak megtizedelik a csapatokat.

A Kozármisleny gárdájában volt olyan játékos, akire gyakorlatilag a felkészülési időszakban nem is számíthatott a vezetőedző. Számos labdarúgó átesett a koronavíruson, de kiújuló sérülésekkel is bajlódik az éllovas.

A Mohácsnak ősszel szerencséje volt a betegeskedőket illetően, azonban most szinte senki nem maradt ki. Két edzőmérkőzést is le kellett mondania a mohácsi klubnak, ráadásul Kvanduk János elmondása szerint két és fél hete csak néhány játékos végez valami labdarúgóedzésre emlékeztető tevékenységet.