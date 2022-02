A járványhelyzet és a részvételi szabályok megszigorítása miatt érthetően kisebb volt az érdeklődés a tavaszi rajt előtti, hagyományos ligaértekezlet iránt, amelyen ott volt Nagy István, az MLSZ BMI Játékvezetői Bizottságának vezetője is. A tanácskozáson összeállították a tavaszi idény órára, percre lebontott műsorát. Minden felnőtt- és utánpótlás-bajnokságot figyelembe véve őszről tavaszra összesen 39 meccset és két U13-as tornát halasztottak, a megyei I-ben február 14-ig mindegyiket pótolták.

– Igazgatóságunk köszöni az egyesületek együttműködését a mérkőzések pótlása tekintetében – nyilatkozta lapunknak Bogyay Zoltán, az MLSZ Baranya Megyei Igazgatóságának igazgatója. – Az MLSZ Elnöksége határozatot hozott arról, hogy a koronavírus miatt elmaradt, lemondott, illetve létszámhiányosan lejátszott bajnoki meccsekkel kapcsolatosan az egyesületeknek nem kell pontlevonással vagy kizárással járó versenyügyi következményekkel számolniuk. Bízunk azonban abban, hogy a tavaszi idény lebonyolítását a vírushelyzet nem befolyásolja jelentős mértékben. Célunk, hogy a pályákon javuljon a fegyelmi helyzet, már csak azért is, mert az őszi szezonban több esetben is atrocitás érte a játékvezetőket, sajnos emiatt hosszú idő után ismét félbeszakadt mérkőzés. A másik kiemelt célunk, hogy az alternatív bajnokságok révén minél több baranyai települést vonjunk be a megyei labdarúgás vérkeringésébe.