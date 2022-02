Már jó pár hónapja vége a túraautó-világkupa (WTCR) 2021-es idényének, a korábbi bajnok, ezúttal a 7. helyen végző baranyai pilóta, Michelisz Norbert jövője viszont lógott a levegőben. Természetesen nem az volt a kérdés, hogy visszatér-e a mezőnybe, és megpróbálja-e ismét elhódítani a trónt, hanem az, melyik csapat, melyik márka vezetőülésében teszi ezt meg.

Michelisz most saját hivatalos weboldalán oszlatta el az őt körülvevő ködöt. Ahogyan az elmúlt négy évben, úgy most is azzal az istállóval rajtol el, mint amellyel csúcsra ért. Azaz a BRC Racing Team és a Hyundai Motorsport tagjaként próbálja visszahódítani a trófeát. Hozzátette, tulajdonképpen egy percig sem volt kérdés a folytatás, mert mindkét fél ezt akarta.

Egy dolog azonban biztosan változni fog, hiszen Michelisz csapattársa, Gabriele Tarquini befejezte pályafutását. Helyét egy másik kiváló pilóta, a spanyol Mikel Azcona veszi át. Ez pedig csapattársként újabb nagy kihívás elé állíthatja a magyar versenyzőt.

Michelisz nagyon elismerően is nyilatkozik új partneréről, aki fiatal kora (25 éves) ellenére már nagy tapasztalattal rendelkezik. Azt is elárulta, hogy korábban is sokat beszélt Azconával, kifejezetten jó kapcsolatuk volt annak ellenére, hogy más csapatokért küzdöttek.