Szeged–PMFC 1–3 (0–2)

Országos labdarúgó U19, C-csoport, 1. forduló. Gólszerzők: Megyeri (82.), ill. Jégl Kristóf (10., 11.), Kiss Máté (70.).

Regionális U19 Dél-Nyugati csoport

A régiós bajnokságban is megkezdődött a versenyfutás második fele, s rögtön baranyai rangadó volt terítéken. A Kozármisleny és a PEAC pedig tett is azért, hogy a különleges nyitánynak megfelelően teljesítsen. A kék-fehérek bár a 25. percben vezetést szereztek, azonnal jött a pécsi válasz, s fordítani is tudott a vendég egylet. A szünet előtt viszont Pápai egalizált, s a szünet után ismét a Misleny került előnybe. Bár ebből még vissza tudott jönni a Pécs, Bazsonyi 90. percben szerzett gólja otthon tartotta a három pontot.

A Mohács és a PVSK is repülőrajtot vett, hiszen tíz perc sem kellett nekik a vezetés megszerzéséhez, és a győzelem behúzásához. A Szentlőrinc viszont most kapitulált.

HR-Rent Kozármisleny–PEAC 4–3 (2–2)

Gólszerzők: Könyvásó Lóránt (25.), Pápai Benedek (41.), Budzsáklia Benett (55.), Bazsonyi István (90.), ill. Baráth Gergő (26.), Gyimesi Balázs (38.), Baráth Gergő (74.).

Kaposvölgye–Mohácsi TE 1–2 (0–2)

Gólszerzők: Szulimán (68.), ill. Tompász Boldizsár (3.), Mrenka Máté (12.).

Kaposvár–PVSK 0–5 (0–2)

Gólszerzők: Pánovics Dániel (7., 43. – az elsőt büntetőből), Mácsodi Sámuel (74.), Bihari Zsombor (82., 87.).

Baja–Szentlőrinc SE 3–0 (2–0)

Gólszerzők: Csiki (33., 41.), Vukovits (68.).