Nagy iramot diktálva kezdett a Veszprém ellen a Sport36-Komló, azonban ennek a játéknak szinte azonnal kijöttek a hátrányai. Sok lövést hibáztak Orbánék, az emberelőnyöket sem tudták igazán kihasználni, s ezt a vendégek ezt büntették is. Szinte hibátlanul hozták le az első játékrészt, a bányászok csak a harci kedvük miatt tudták tartani a lépést, de így is két-három gól majdhogynem mindig volt a felek között. Az ultrák persze végig űzték a csapatot a siker felé, amit láthatóan Bruno Zobec élvezett a legjobban, aki egy-egy gól után viszonozta is az éltetést. Így tett a szünet előtti másodpercekben is, de emiatt késve ért vissza védekezni, s a Veszprém így egy időn túli hetessel 14–12-re tornázta fel előnyét a pihenőre.

A fordulást követően Jerkovics is megérkezett a meccsbe, s elkezdte dobálni a gólokat, amivel megadta azt a lökést a Komlónak, amire szüksége volt. Öt és fél perc után egálban voltak a gárdák, a vendégek mestere pedig egyre feszültebben igazította el játékosait. A 37. percben aztán először előnybe kerültek a komlóiak a találkozón, amit nagy küzdelem árán még növelni is sikerült. A találkozó vége előtt 20 másodperccel viszont a Veszprém jött vissza, Kilvinger Bálint időkérése után azonban sikerült megszerezni a győzelmet érő találatot estében Takácsnak, amivel felrobbantotta a csarnokot.

Sport36-Komló–Fejér-B.Á.L. Veszprém 25–24 (12–14)

Férfi kézilabda NB I., 14. forduló. Komló, 700 néző. Vezette: Bócz, Wiedemann.

Komló: Pásztor I. – MELNYICSUK 4, ZOBEC 3 (1), JÓGA 2, Szöllősi O., JERKOVICS 5, Orbán B. Csere: Granics (kapus), Urbán E., Hoffmann 1, Grünfelder 1, TAKÁCS B. 3 (1), Sunajko 1, Vranac 2, Szkokán 3. Vezetőedző: Kilvinger Bálint.

Veszprém: BORBÉLY Á. 1 – Szmetán 2, Széles Á. 1, Fazekas G. 1, Vajda H. 2, Éles 2 (1), HÁRI 4 (1). Csere: MIKLÓS G. (kapus), Bugyáki, KRISTÓF 4, Tóth J. 2, Seregi 1 (1), Tóth P. 4, Somogyi B. Vezetőedző: Tombor Csaba.