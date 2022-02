Hétfőtől vasárnapig ismét a Hotel Makár Sport és Wellnes központban pattog a labda, ahol a teniszezők az 1 millió forint összdíjazású keménypályás verseny keretein belül mérettethetik meg magukat. Már elöljáróban tudni lehetett, hogy címvédésre nem kerül sor az idén, ugyanis Tóth Amarissa és Piros Zsombor sem indult a népszerű rendezvényen. A hölgyeknél ezzel biztos, hogy új győztest avatnak, azonban a férfiaknál van egy korábbi nyertes Borsos Gábor személyében, aki a 2015-ös aranyérme mellé megszerezheti a másodikat is.

Azok a játékosok, akik ezen a szinten képesek jól szerepelni, azok hosszú távon is sokra vihetik majd a teniszvilágban. Tökéletes példa erre a két évtizeddel ezelőtti pécsi Országos Bajnokság, ahol a finálét egy bizonyos Bardóczky Kornél vívta Nagy Zoltánnal szemben. Bardóczky azóta már a teniszszövetség fejlesztési igazgatója, míg Nagy Zoltán a magyar tenisz-Davis-kupa-csapatnak a kapitánya.

– Ezek a játékosok, akik magyar bajnokok voltak, később a nemzetközi porondon is megállták helyüket. Gondolhatunk akár Sávolt Attilára, Bardóczky Kornélra, Balázs Attilára, vagy épp Fucsovics Mártonra – vélekedett a verseny szervezője, Lackó Béla. – Magyar bajnokként kezdték, aztán tovább bontogatták szárnyaikat.

A rendezők 32-es zárt főtáblára várták az indulókat a hölgyeknél és a férfiaknál is egyaránt, ráadásul a férfiak kategóriájában egy 32-es zárt selejtezőt is indítottak. A nevezők között 6 megyei születésű teniszező volt, köztük négyen egyéniben indultak. A hölgyeknél a nemrég első ITF junior-tornagyőzelmét megszerző 18 éves Badics Mila az 1. kiemelt, de komoly esélye van a végső győzelemre a junior-világranglista TOP100-ába tartozó Bartha Pannának (PVTC) is.

A férfiaknál az első kiemelt Bartakovics Marcell 2018-ban már eljutott a döntőig párosban, a mezőny legeredményesebb játékosa azonban a második kiemelt Borsos Gábor, aki 2015-ben arany-, 2016-ban és 2017-ben pedig ezüstérmet szerzett egyéniben, párosban pedig kétszeres bajnok.

Az eddigi talán legnagyobb bravúrt a 16 éves pécsi játékos, Varga János vitte végbe, aki három meccset nyert a kvalifikáció során, így főtáblára jutott, és akár a vasárnapi döntőnapot is megcélozhatja.

Egy ilyen népszerű verseny több okból is előnyös lehet a fiatal játékosok számára. Megmérettethetik magukat a legjobbak között, de még szponzorokra is vadászhatnak.

– A legjobbak ellen küzdhetek, és még szponzorokat is szerezhetek. A győzelem a cél, de az a legfontosabb, hogy élvezzem a meccset és jól érezzem magam a pályán – nyilatkozott a tornáról a 16 éves pécsi születésű Laczkó Béla, aki az MTK csapatát erősíti. – Az elején nyomásnak éreztem, hogy édesapám az Országos Bajnokság szervezője, de aztán rájöttem arra, hogy ez egy olyan lehetőség, amit ki kell használnom.