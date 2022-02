Hosszú ideje nem ünnepelhette a PVSK szurkolótábora a csapat sikerét, de az egész szezonra tekintve is kevésszer volt erre lehetősége. Összesen hat győzelemre tizennégy vereség jutott, s az elmúlt öt mérkőzés mindegyikéből vesztesen kerültek ki a vasutasok. A hullámvölgynek viszont mihamarabb véget kell vetniük, hiszen közel az alapszakasz vége.

– Egy győzelemre lenne szükségünk mindenekelőtt! Az helyre tenné a fejeket, megint elhinnénk, hogy tudunk mérkőzéseket nyerni – jelentette ki Bíró Olivér, a Panthers csapatkapitánya.

A vezetőség egy légióscserével próbálta megoldani a csapat problémáit, Kenneth Anthony Carpenter érkezett Jus­tin Gordon helyére, aki a Körmend ellen öt pontot dobott.

– Most egy kicsit átalakult a csapat, mivel megérkezett az új légiósunk, aki már játszott is az előző mérkőzésen. Nyilván, tőle nem volt elvárható két tréninget követően, hogy akkorát lökjön a csapaton. De most már edzett velünk tartósabban, úgyhogy remélem, Kaposváron megtörik a rossz szériánk. Nagy szükségünk lenne már egy győzelemre, hogy elkezdjünk újra hinni önmagunkban – folytatta. – Ha megnézzük az utolsó meccseinket, akkor a jó csapatokkal szemben is csak 4-5-6 ponttal maradtunk alul. Mindig csak egy kis lépés hiányzott a győzelem megszerzéséhez. Ez szerintem azt mutatja, hogy jó úton haladunk, csak az utolsó kis löket kell, ami nem a fizikális dolgokon múlik. A szoros végjátékban a jó döntések meghozására, illetve arra van szükségünk, hogy ne vétsünk ennyi buta hibát a találkozók közben.

Legközelebb szombaton a Kaposvár ellen javíthatnak Bíróék, s erre szükség is lenne, hiszen az ötödik helyezett rivális ellen mindig édesebb a győzelem.

– Pár ilyen meccsen játszottam már az évek alatt. Természetesen el szoktuk mondani a légiósoknak, hogy ez a szurkolók által fokozott figyelemmel kísért mérkőzés. Többen átjönnek velünk Pécsről – vélekedett. – Mindenki izgatott és várja már. Ha sikerülne nyerni egy ilyen felfokozott hangulatú mérkőzésen, az még nagyobb pluszt adna, mintha egy másik meccsen érnénk el.

A nyolcadik hely elérése egy mostani sikerrel is már csak délibábnak látszik, de a PVSK nem fogja feladni, hogy javítson a helyzetén.

– Elsősorban az a célunk, hogy a play-outot elkerüljük. Hogy matematikailag milyen esélyünk van elkerülni az alsóházat, azt nem néztem meg. Ahhoz már több meccsnek is úgy kell alakulnia, hogy nekünk kedvezzen. Persze mindenki a tízbe és utána a nyolcba vágyik, de a legeslegfontosabb akkor is a két győzelemig tartó kieséses párharc elkerülése – zárta Bíró.