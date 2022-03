Meglepte a találkozó elején a Vasast a PMFC a letámadásával, s Sági beadása után már a 3. percben megszerezhette volna a vezetést Pécs, de Adamcsek egy kissé elkéset. Nem sokkal később Preklet szerezhetett volna szépség díjas gólt, de Jova jól helyezkedve hárított.

A korai rohamokat követően nyugodtabbá vált a mérkőzés. Nem is jutottak dűlőre az első játékrészben egymással a csapatok, s a kidolgozott helyzetek ellenére is gólnélküli döntetlennel vonultak be az öltözőbe a szünetben.

A fordulást követően tíz perc sem telt, amikor Katona letalpalta Ihrig-Farkast, s ezért a játékvezető zuhanyozni küldte. Onnantól felborult a pálya, csak az volt a kérdés, mikor talál be a Vasas. A 68. percben aztán Radó adta meg a választ, egy jó indítás után a jobb alsóba gurított a kapufa érintésével. Bár próbálkozott a PMFC, egyenlítenie nem sikerült.