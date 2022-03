Nehéz meccsre számíthat a PVSK csapata ma este, hiszen az Oroszlány mindent el fog követni azért, hogy ne veszítse el esélyét a legjobb nyolcba jutásra. A két gárda legutóbbi meccsét ráadásul nyerték is az oroszlánok 73–61-re. Most viszont a Gordon helyére érkező Carpenterrel, valamint a Brysont váltó Donaldsonnal elmúlt három hétben való közös munka változtathat a mérkőzés dinamikáján. Mindenesetre Illés Máté úgy vélekedett a klub felületein, eléggé felkészültek a pozitív folytatáshoz.

A négy, az utolsó helyet elkerülni vágyó gárda közül egyiknek sem lesz egyszerű programja márciusban. A Nyíregyháza a Szegeddel és a Szombathellyel játszik még saját pályáján, illetve a kettő között utazik a Pakshoz. Az atomvárosiaknak azt megelőzően a Debrecent kéne meglepniük, valamint a Panthers elleni rangadót megnyerni az utolsó fordulóban. A pécsiek az Oroszlány és az ASE között a Szolnokkal, illetve a Szegeddel mérkőznek. A legnehezebb dolga talán a Zalaegerszegnek lesz, amely már minden közvetlen riválison túl van, viszont az Alba Fehérvár és a Sopron utazik hozzá, és vissza van a szolnoki túrája.

A hét végi program

Péntek: PVSK–Oroszlány, Debrecen–Paks (18.00).

Szombat: Körmend–Sopron (17.00), Zalaegerszeg–Fehérvár, Szombathely–Kecskemét, Kaposvár–Szolnok (18.00), Nyíregyháza–Szeged (19.00).

A magyar sport meghatározó szervezetei, közte a Magyar Olimpiai Bizottság és a Sportegyesületek Országos Szövetsége összesen tízmillió forintnyi felajánlással is segítik az európai összevetésben is kimagasló jelentőségű humanitárius kezdeményezést, a Híd Kárpátaljáért Programot, ehhez pedig a PVSK is csatlakozott.

A klub éppen ezért kéri, minél többen látogassanak ki az Oroszlány elleni mérkőzésre, mivel minden belépő megvásárlásával segíthetik a szurkolók is a kezdeményezést, amelyet a kormány a Kárpátaljáról menekült magyarok megsegítésére hozott létre.