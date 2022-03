Most viszont van esélye javítani, hiszen a Komárom is csak ennyi egységet hozott magával a bajnokság második szakaszába. Vasárnap 18.00-tól a Szeged U21-es csapata ellen teheti meg első lépéseit előrefelé a pécsi gárda idegenben.

A női felsőházban a Kozármisleny szintén vasárnap mérkőzik, de már 14.00-kor megütközik az Algyő gárdájával idegenben. Azt követően játszanak majd a mohácsiak is az alsóházi pontvadászatban, ők Hajdúnánásra utaznak, hogy két ponttal gyarapítsák gyűjteményüket, s közelebb kerüljenek az aktuális riválishoz.