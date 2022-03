Január közepén a mindössze 22 éves Kovács Dénes vette át a női kosárlabda NB I. sereghajtójának irányítását. A fiatal tréner nagyon nehéz feladat elé nézett, ugyanis a PINKK csupán 1 győzelemmel szerénykedett a tabella utolsó helyén, ráadásul a csapat sem mentálisan, sem fizikálisan nem volt megfelelő állapotban.

Akkor az új vezetőedző lapunknak azt mondta, hogy teljesen nulláról szeretné kezdeni az építkezést, hogy a playoutban már egy másik PINKK legyen a pályán. Az elmúlt hétvégén a baranyai együttes lejátszotta a playout első fordulóját, ahol azt a BEAC-ot verte meg idegenben, amely alig maradt le a rájátszásról.



– Nagyon jó visszajelzés volt számunkra ez a mérkőzés – mondta lapunknak Kovács Dénes. – Már az alapszakasz vége felé is javuló tendenciát mutatottunk, a Diósgyőr elleni meccs kivételével a topcsapatok ellen is helytálltunk, sőt, a PEAC-meccs akár még jobban is sikerülhetett volna. Amit elterveztünk, azzal nagyon jól haladunk, mentálisan és taktikailag is rendben van a csapat.



A Szigetszentmiklós kikapott, így a PINKK hosszú idő után elmozdult a tabella utolsó helyéről.



– Egy lépéssel közelebb vagyunk a célunk, a bennmaradás felé, de még nagyon messze van a vége – folytatta a tréner. – Mostantól mindegyik meccsünknek úgy vágunk neki, hogy meg szeretnénk nyerni. A legfontosabb az lenne, hogy a sorsunk a saját kezünkben legyen, és akkor nem kell a többi csapat eredményeit figyelni.



A szezon során Tenyérék eddig három mérkőzést nyertek meg, ráadásul mind a hármat idegenben. Az első hazai siker még várat magára, de a következő fordulóban még biztosan nem szakad meg ez a rossz széria, hiszen szombaton 18 órakor Cegléden szerepelnek a rózsaszínűek.



A playout állása: 1. ELTE BEAC Újbuda 9 győzelem/14 vereség, 2. Cegléd 5/18, 3. PINKK 3/20, 4. Szigetszentmiklós 2/21.