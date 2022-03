A Panthersnek áprilisban lesz csak lehetősége, hogy javítson egy kicsit a helyzetén, s ne kelljen részt vennie a bennmaradásért való két sikerig tartó párharcban. Ehhez a Nyíregyházát és a Zalaegerszeget kell elsősorban felülmúlnia Bíróéknak, hiszen mindkét alakulat egy győzelemmel előrébb jár náluk, de Eilingsfeldet ismét soraikban tudó atomvárosiakat sem lesz egyszerű lenyomni. Még ha velük szemben apró lépés előnyben is vannak.

Az első találkozóra április 9-én Nyíregyházán kerül majd sor, ahol 18.00 órától játszik majd. Hazai pályán 13-án, 22-én, valamint a záró fordulóban, 30-án játszanak majd Andrija Csirics tanítványai. Ahogyan az alapszakaszt is, úgy a következőt is a Paks ellen fejezik be.

A ZTE és a Nyíregyháza ellen eddig két győzelem, míg az ASE ellen egy siker és egy vereség a gárda mérlege ebben az idényben.

A Panthers programja az alsóházban: Nyíregyháza–PVSK-Veolia (04. 09., 18.00), PVSK-Veolia–Zalaegerszeg (04. 13., 18.00), Paks–PVSK-­Veolia (04. 16., 19.00), PVSK-­Veolia–Nyíregyháza (04. 22., 18.00), Zalaegerszeg–PVSK-Veolia (04. 27., 18.00), PVSK-Veolia–Paks (04. 30., 18.00).