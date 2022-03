Előbb a spanyol Garcia Garay volt az ellenfele, aki ellen edzője, Alvics Gyula minden taktikai utasítását betartva aratott sikert. Kiváló lábmunkáját és fegyelmezett harcmodorát a remek mérkőzés végén 5:0-s pontozással jutalmazták a bírák.



A döntőben azt a lengyel Toborek Oliwiát kapta ellenfeléül, aki ellen tavaly 3-2-re kikapott, így érthetően ezúttal szeretett volna visszavágni riválisának. Ez a mérkőzés viszont nem a pécsi ökölvívó tervei szerint alakult. Ellenfele mozgékonyabb volt, s így sikerült szép lassan felőrölnie a PVSK ökölvívóját.



– Mindent beleadtam, és a maximumot kiadtam magamból, de ez most ezüstéremre volt elég. Egyáltalán nem vagyok elkeseredve, megyünk tovább, és keményen dolgozunk, van még időm. Most ennek az ezüstéremnek is nagyon örülök – árulta el az egyesület honlapjának Hoffmann.