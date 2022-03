Félévnyi makói NB III.-as szereplést követően igazolt a PMFC-hez a még mindig csak 22 éves Nikitscher Tamás, aki már az előző idényben is bizonyíthatott a másodosztályban a DEAC színeiben. Első kilenc pécsi meccsén 15 pontot gyűjtött Vas László alakulata, amely így már az ötödik helytől sincs távol. Mindössze négy ponttal van a Siófok mögött.

– Pécset már régebbről ismerem, mert a keresztszüleim idevalósiak. Akkor is megfogott már, gyönyörű város, és az emberek is nagyon kedvesek, illetve látszik, hogy különösen szeretik a labdarúgást. Ilyen szempontból még jobb itt focizni – kezdte első benyomásait firtató kérdésünkre, a tehetséges középpályás. – A csapatban is remekül érzem magam az elejétől kezdve, nagyon befogadó társaságba kerültem. Megtaláltam könnyen a közös hangot a társakkal.

Persze egy új csapathoz igazodni nem egyszerű, de Nikitscher gyorsan beilleszkedett és a gárda hasznos tagjává vált.

– Otthonosan mozgok ebben a rendszerben, mert ez a letámadásos foci hozzám mindig közel állt. Nyilván Laci bá utasításaira különösen odafigyelek, mert sok szempont nekem is új volt, még ha maga a filozófia nem is. Hasznára tudok lenni a csapatnak ebben a játékfelfogásban – jelentette ki. – Sosem vagyok elégedett a saját teljesítményemmel, de úgy érzem az elejétől kezdve jól megértettük egymást a többiekkel. Persze volt egy rövid szakasz, amikor meg kellett újra szoknom ezt a ritmust, mert fél év alatt is el lehet szokni az NB II. tempójától. Gyorsabb, nagyobb terhelésű játékot kíván.

A két osztály között egyébként leginkább a csapatok masszivitásában, a futballjuk fizikalitásában látja.

– Vannak nagyobb különbségek, de olyan együttesek is, amelyek NB III.-asként fel tudják venni a versenyt a másod­osztályú klubokkal – tette hozzá.

Várakozásai szerint még lépnek majd előre a tabellán, mivel úgy érzi, játékerőben a jobb csapatok közé tartoznak.

– A bajnokság első harmadában lenne a helyünk. Most a középmezőnyhöz tartozunk, de ennél előrébb szeretnénk végezni. Ez egy reális cél! Az a fontos, hogy minél több meccset megnyerjünk, és minél előrébb végezzünk, mert ez egy jó csapat, amely képes arra, hogy jó eredményeket érjen el – fejtette ki.

A válogatott szünet miatt felfrissülten küzdhet majd a gárda ezekért a célokért.

– Sokkal jobb formában térünk majd vissza. Az utolsó meccseken egy kicsit már fáradtabbak, enerváltabbak voltunk, a koncentráció hiánya is olykor meglátszott. Szerda-vasárnap ritmusban játszottunk jó csapatok ellen, kétszer emberhátrányban is. Ez kicsit kivett a társaságból, de most volt pár nap pihenő, aztán kicsit átmosó jellegű, frissességre törekvő tréningek voltak, ami nagyon jól fog esni a csapatnak a következő, Szolnok elleni bajnokira. Helyre tudtuk tenni azokat a dolgokat, amiket esetleg ki kell javítani – árulta el.