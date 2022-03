Március 13., vasárnap, 14.30

Bóly (4.)– Mozsgó-Szentlőrinc II. (3.)

A Bóly az előző forduló után 1–1-es döntetlennel térhetett haza az éllovas Pécsvárad otthonából, s ezzel oda-vissza pontot szerzett a bajnoki cím egyik legnagyobb várományosa ellen. Most újabb rangadó vár Keibl Ede együttesére, amely ezúttal közvetlen riválisát, a Mozsgó-Szentlőrinc II.-t fogadja.

Keibl Ede, a Bóly edzője: – Ha valaki azt mondja nekem, hogy 1–1-et játszunk Pécsváradon, akkor azt a mérkőzés előtt aláírom, de utána is úgy látom, hogy reális eredmény született. Maximálisan elégedett lehetek, hiszen az éllovas ellen kétszer is pontot szereztünk ebben az idényben. A Mozsgó-Szentlőrinc II. is egy kiemelkedő csapat a megyei I. osztályban. Az őszi szezonban is olyan tempót diktáltak ellenünk a mérkőzés első 20 percében, hogy az teljesen más szint. De végül sikerült 0–2-ről egyenlítenünk, sőt, a végén még meg is nyerhettük volna a mérkőzést. Ha vasárnap maximális odafigyeléssel és koncentrációval játszunk, akkor most is jó esélyünk van arra, hogy pontot vagy pontokat szerezzünk – zárta a tréner.

A Mozsgó-Szentlőrinc II. két igencsak ellentétes mérkőzésen van túl. Lóczi István gárdája előbb 4–1-re legyőzte a bajnokesélyes PEAC-ot, majd nagy meglepetésre szintén 4–1-re kikapott Sellyén.

Lóczi István, a Mozsgó-Szentlőrinc II. edzője: – Két különböző védelemmel álltunk fel az utóbbi két bajnoki mérkőzésen, és kihasználta a hibáinkat a Sellye. Ez volt az egyik probléma, a másik a helyzetkihasználásunk. Ha berúgjuk a ziccereinket az első félidőben, akkor teljesen máshogy alakulhatott volna a mérkőzés. A Bóly is egy stabil, jó csapat, ellene sokkal jobb védekezésre lesz szükségünk, de a mi fő célunk továbbra is az, hogy fiataljaink hétről hétre egyre jobb teljesítményt nyújtsanak a felnőttek között is.

Március 12., szombat, 14.30

PVSK (7.)–Kétújfalu (13.)

A felek őszi meccsén sima, 4–0-s pécsi siker született, és ezúttal is a Vasút számít a mérkőzés toronymagas esélyesének, pláne hazai pályán. Ha a többi pályán is jól alakulnak az eredmények Mink Olivér együttese számára, akkor a dobogó is belátható közelségbe kerülne. A Kétújfalu az előző körben legyőzte a rivális Harkányt, de most csak a tisztes helytállás lehet a cél.

Március 13., vasárnap, 14.30

Gyógyfürdő Harkány (15.)–Pécsvárad R-Bus (1.)

A forduló legsimábbnak ígérkező mérkőzését Harkányban játsszák, hiszen a tabella éllovasa az utolsó helyezetthez látogat. A felek őszi meccsén nem kímélte a Pécsvárad a sereghajtót, Varga László tanítványai 14-et számoltak rá szerényebb képességű ellenfelükre.

Siklós (5.)– Szederkény (11.)

Megtörte a jeget a Siklós Bodán, hiszen 2–1-es győzelmével először szerzett 3 pontot 2022-ben. Ez nagy lökést adhat a folytatásra Weinert Zsolt tanítványainak, akik a gólszerzéssel hadilábon álló Szederkényt fogadják. Bálint Ádámék az elmúlt három meccsükön egyszer sem találtak be a kapuba, ami nem sok jót jelent egy futballmérkőzésen.

PTE-PEAC (2.)–Sellye (10.)

A tabella alapján itt is papírforma-eredmény várható, de a Sellye az előző fordulóban, a Mozsgó-Szentlőrinc II. elleni 4–1-es győzelemmel bebizonyította, hogy a nagy csapatok sem mehetnek ellene biztosra. Az ormánságiaknak ezzel együtt is óriási bravúrra lenne szükségük a pontszerzéshez, hiszen Lőrinc Antal tanítványai hazai pályán ontják a gólokat.

Villány (6.)– Lovászhetény (9.)

A Villány rendesen megszórta a PEAC-ot az előző körben (1–5), de továbbra is ragadnak az élmezőnyhöz Várdáék, akikre ezúttal is nehéz feladat vár. Azt a Lovászhetényt fogadják, amely még egyszer sem kapott ki a tavaszi szezonban. Bíró Ferenc együttese a Komlót legyőzte, majd a Siklóssal és a PMFC II.-vel is ikszelt.

Március 16., szerda, 18.00

PEAC PMFC II. (8.)–Boda (14.)

A forduló nem ér véget a hétvégén, a PMFC II. és a Boda összecsapását szerda késő délután játsszák le Kovácstelepen. A piros-feketék továbbra is hullámzóan teljesítenek, az előző három meccsükből egyet sem nyertek meg, tehát valószínűsíthető, hogy éheznek a sikerre. Jó esélye van a pécsieknek, hogy megtörjék a rossz szériát, hiszen a tabella utolsó előtti gárdáját fogadják.

Megyei I. osztály