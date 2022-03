Az NB I. 19. fordulójában Kilvinger Bálint tanítványai a kiesés elől menekülő ellenfél ellen újabb lépést tehetnek felfelé a tabellán, hiszen az előttük álló Budakalász csak egyetlen ponttal előzi meg a bányászokat, de egy mérkőzéssel többet is játszott. Emellett akár a Tatabánya is beérhető lehet, ha az botlana a NEKA vendéglátójaként. Persze a sebzett vadként készülő egriek ellen nem lesz könnyű nyerni most.

– Az Eger egy nagyon kellemetlen csapat, főleg otthon. A kulcs abban lesz, hogy türelmesek legyünk, feszes legyen a védelem, és abból gyors tempót tudjunk menni – jelentette ki Szöllősi Olivér, a Komló közösségi felületein. – Ha nem tudnak könnyű gólt lőni, akkor győzhetünk most is!

Az állás (14 csapat): 1. Szeged (19 mérkőzés) 37 pont, 2. Telekom Veszprém (18 m.) 35, 3. Balatonfüred (18 m.) 27... 7. Sport36-Komló (18 m.) 18... 13. Eger (19 m.) 7.