Fontos lépcsőfokokat tett meg az NB II.-es szereplése szempontjából a PMFC. Egyrészt megverte a bajnokaspiránst kifejezetten jó játékkal, szinte lövést sem engedélyezve a korábbi válogatottakból és élvonalbeli játékosokból álló ellenfélnek, a DVTK-nak. Másfelől Bíró Bence, az MTK-tól nyáron érkező csatár is úgy tűnik, elkapta a fonalat.

– Nyáron úgy érkeztem, hogy komoly meccshiányom volt. Ezt sokáig éreztem is a szezon elején, de az őszi idény utolsó három-négy találkozóján már tudtam hozni a jó formámat, azt, amire képes vagyok. A szünetben a felkészülés nem úgy sikerült, ahogyan szerettem volna, mert elkaptam a koronavírust. Ki kellett hagynom egy hetet, és utána nehezebb volt visszatérni. A Diósgyőr ellen azonban már remekül éreztem magamat a pályán, jó formában vagyok – árulta el érdeklődésünkkor a támadó.

A Pécs talán a legjobb teljesítményét tette le az idényben a pályára, ha pedig így folytatja, ismét elkezdődhet egy, a szurkolók számára is csodálatos időszak.

– Mindenképpen fenntartható ez a teljesítmény. Ha ez a győzelem nem ad nekünk óriási lökést a jövőre nézve, akkor semmi nem tud! Minden jól sikerült ezen a meccsen, nagyon jól játszottunk, megvalósítottuk, amit az edzők kértek tőlünk. Szerintem ezt újra és újra meg tudjuk tenni a jövőben. Ez a célunk – jelentette ki Bíró.

A 23 éves támadó hétvégi duplájával a házi góllövőlistán is előkelő helyre lépett, a 6–6 gólos Adamcsek és Hegedűs mögött második.

– Motivál, hogy megnyerjem a házi gólkirályi-címet, hiszen támadó vagyok. Az a célom, hogy minél többször betaláljak, de annak is ugyanúgy örülök, ha a társaim is eredményesek, mert az a csapat érdekeit szolgálja. Nem a cím a legfontosabb, hanem hogy játék, asszisztok és gólok terén is segítsem a többieket – mondta.

A pécsiek közül bárkit kérdezünk, azt fogja mondani, hogy az egységben rejlik az igazi erejük. A támadó pedig már ősszel is kijelentette, nagyon tetszik neki az élet a baranyai megyeszékhelyen.

– Továbbra is nagyon szeretek Pécsen lenni, főleg a csapat miatt. Remekül összekovácsolódott a társaság – erősítette meg ismételten Bíró Bence is.

Szívességet tettek a Vasasnak

Hétfőn 20.00-tól rendezték az NB II. 25. fordulójának zárótalálkozóját, a Kecskemét–Vasas rangadót. Már a találkozó előtt is biztos volt, hogy a bajnoki címre hajtó második helyezett angyalföldieknek nagy szívességet tett a Pécs a Diósgyőr legyőzésével, de ezt a lehetőséget ki is kellett használni.

Az élmenők rangadóján egyetlen gól döntött, Hinora Kristóf a második játékrész első perceiben talált a lilák hálójába, ezzel megszerezve a három pontot a Vasasnak. Az első két helyezett között így két pontra csökkent a különbség, azaz akár már a hétvégén cserélődhet a listavezető kiléte. Persze ehhez a Győrnek bravúrt kell bemutatnia, míg a Szolnoknak nem szabad pontot szereznie az Ilovszky Rudolf Stadionban.

Merkantil Bank Liga NB II.