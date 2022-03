Nem kezdődött jól a PVSK számára a Szolnok elleni találkozó, hiszen gyorsan ellépett az Olajbányász. Ráadásul néhány pécsi testbeszéde már a bemelegítésnél olyan volt, mintha már akkor elengedte volna ezt az összecsapást.

A dobások sem ültek az első tíz percben, ráadásul Donaldson és Haynes-Jones is vesztett úgy labdát, hogy a lepattanók is szinte mind a vendégeknél landoltak. Nem sok szépséget találhattunk a Panthers játékában, de legalább Goldring dudaszós távoli duplája is bizonyította, neki nem csak a fiatal szabály miatt van helye a csapatban. Meccsről-meccsre egyre jobban játszik a 2001-es születésű játékos, s egy-két légióst is padra utasíthatna.

Carpenter a folytatásban láthatóan az előző egypontos meccse után igyekezett rácáfolni kritikusaira. Előbb egy bokatörő cselt követően szerzett két pontot, majd egy leindításból zsákolt elegánsan.

A nagyszünet előtt viszont még Pongó Máté egy betörésnél simán kivette az amerikai légiós kezéből a labdát, így nem sikerült igazán jól zárnia a félidőt. Eközben pedig a PVSK-nak már közel húszpontos hátrányból kellett visszakapaszkodnia, még ha a kisszámú közönség minden apróságot meg is ünnepelt.

Ezt követően sem változott meg varázsütésre a meccs képe, s Andrija Csirics jól halhatóan Haynes-Jones labda nélküli mozgása miatt elégedetlenkedett a vonal mellett. Egy időkéréssel viszont összeszedte csapatát újra a vezetőedző, s Donaldson sziporkázása mellett egy 9–0-s rohanással meglepték a vendégeket.

A záró tíz percet azonban így is tizenöt pont hátrányból kellett kezdeni a Pécsnek, lehetett volna ez azonban kettővel több is, ha Ivosev nem oszt ki egy óriási sapkát a dudaszó előtti pillanatban.

Az utolsó negyedben még kozmetikázott az eredményen a PVSK, de ahhoz nem volt elég ideje, hogy ráijesszen ellenfelére.

PVSK-Veolia–Szolnok 81–89 (17–27, 15–21, 22–21, 27–20)

Férfi kosárlabda NB I., a 19. fordulóból pótolt mérkőzés. Vezette: Cziffra, Török R., Győrfy.

PVSK: Haynes-Jones 11/3, Goldring 2, DONALDSON 22/9, IVOSEV 13/3, Brkics 15/3. Csere: Bíró O. 2, Carpenter 14/6, Illés M. 2, Kalmár, Futó B. Vezetőedző: Andrija Csirics.

Szolnok: Pongó M. 6/6, KOVÁCS P. 15/3, Badzim 14/12, SZUBOTICS 16/6, Taiwo 10. Csere: Pallai 4, CAKARUN 16, Rudner 5/3, Gilszki 3/3. Vezetőedző: Gasper Potocnik.