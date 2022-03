A Komló is jó játékkal húzta be ismét az összes pontot. A final four idei házigazdája a Csákvárt látta most vendégül, s 8:4 arányban diadalmaskodott.



Az alapszakaszból még három forduló van hátra. A PEAC-nak a Győrrel, a Szécsénnyel, valamint a Csákvárral lesz találkája, míg a megyei rivális a Szegeddel, a Celldömölkkel, illetve a Soltvadkerttel csap még össze.



Jelen állás szerint a PEAC a második, míg a Komló a harmadik helyről várhatná a négyes döntőt. Legjobban a Celldömölk áll, 4. a Soltvadkert.



PTE PEAC Kalo-Méh– Mosonmagyaróvár 10:0

Férfi asztalitenisz Extraliga, 15. forduló.

A pécsi győztesek: Pető 2, Gerold 2, Kovács S. 2, Molnár D. 2, a Pető/Gerold és a Molnár/Kovács páros.





Komló–Csákvár 8:4

A komlói győztesek: Kószó 3, Sabján 2, Szita M. 2, a Sabján/Szita páros.