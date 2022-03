Nem bírt egymással a PMFC és a Kecskemét a 20. találkájukon. A két gárda nagy erőket mozgósított, hogy megrezgesse a másik hálóját, de többnyire nem jártak sikerrel a próbálkozások, mert többnyire mindig érkezett egy hősiesen mentő védő is. Ha pedig eljutottak lövésig a támadók, és a kaput is eltalálták, akkor a kapusok bizonyították, nem véletlenül esett rájuk edzőjük választása. A találkozó első félidejében így is megrezzent a Kecskemét hálója, Bíró Bence viszont lesről érkezett Adamcsek kipattanójára.

PÉCSI MFC–KECSKEMÉTI TE HUFBAU 0–0



Labdarúgó NB II., 29. forduló. Pécs, PMFC Stadion, 600 néző. Vezeti: Kárpály Mihály (Berényi Ákos, Belicza Bence)



PMFC: Helesfay – Króner, Rácz L., Dávid Z. (Zsemlye, 61.) – Sági, Futó, Nikitscher, Geiger (Kónya, 61.), Katona L., – Adamcsek (Hegedűs M., a szünetben), Bíró B. (Tihanyi, 76.). Vezetőedző: Vas László.



Kecskemét: Varga B. – Buna (Győri, 80.), Szabó A., Ryashko, Szalai G., Grünvald (Hadaró, 74.) – Nagy K., Vágó, Szuhodovszki (Szabó L., 90.) – Tóth B., Lukács D. Vezetőedző: Szabó István.



Képünk egy korábbi mérkőzésen készült.