Ismét bizonyított az erősembersport magyar elitjében a WKF nehézsúlyú nemzetközi MMA bajnoki övét birtokló Makai Re­nátó, aki a harkányi Jakab Viktorral az oldalán elindult első páros magyar bajnokságán. A duónak első versenyként jól is sikerült a torna, hiszen az ötödik helyen végeztek olyan számok után, mint a 13 tonnás kamion húzása, a 350 kilós lengőkeret cipelése, vagy éppen a 210 kilós rönk nyomása.

– Az év elején a CESA, az első számú nemzetközi erős­ember-szervezet megkeresett az ügyben, hogy a siklósi várba hozná a felföldi játékokat, amelyekben a tradicionálisabb számokkal vegyítik a moderneket. Szeretik kimondottan ilyen különleges helyszínekre szervezni, és a várkapitánnyal sikerült megegyezni. Olyan jól sikerült az a verseny, hogy második lettem rajta, és a szervező felvetette, szívesen látnának más próbákon is, illetve szívesen hoznának még a környékre hasonló eseményeket. Így történt, hogy a páros országos bajnokságot Harkányban tűzték ki – kezdte Makai Renátó kérdésünkre.

A versenyt Véró Alex és Juhász Péter nyerte, de Makaiék tudták, hogy nem az első helyekért lesznek versenyben még.

– A Prémium Ligában nagyon erős a mezőny. Nem az dönt, valaki el tudja-e végezni a feladatot, hanem a teljesítés tempója vagy az ismétlésszám. Azzal tisztában voltunk, hogy az első helyekre most nem érhetünk oda. A középmezőnyt lőttük be, az már nekünk szép eredmény – vallotta.

A legutóbb tavaly augusztusban pusztakezes bunyót nyerő kevert harcművész most újabb nagy kihívást állított maga elé, amelyet jó eséllyel teljesít is majd a nyáron a CESA harkányi prémiumversenyén.

– Egy kőgolyórekordot szeretnék most beállítani. Egy 208 kilogrammost szeretnék felrakni. Ebben érzem magamat a legjobbnak az erősemberszámok közül – árulta el.