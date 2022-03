Ha valaki azt hiszi, minden női ökölvívóhölgynek az arca csúnyára szét van verve, az Hoffmann Rékát illetően szerencsére téved. A fiatal lány kimondottan csinos, nyoma sincs annak, hogy már sok ütést kapott eddig életében. Még nem volt 15 éves, amikor először a szorítóba lépett. A bátyja is öklözött, ezért jött meg a kedve.

– Mindig is érdekeltek a küzdősportok, így jött a képbe előbb az ökölvívás, majd a K-1, de végül előbbi mellett döntöttem. Megfordultam a Pécsi KSE-ben, a Garuda Thaibox Teamben és a Vecsés SE-ben. Most a PVSK-ban sportolok, ahol jól érzem magam – meséli. – Ha nehezen is, de megfér egymás mellett a tanulás és a sport, ám csak úgy, hogy nem kell bejárnom az egyetemre, ugyanis naponta kétszer edzem és sokat vagyok Tatán a válogatott edzőtáborában. Az év első felében többet leszek ott, mint itthon.

Rékára idén több nemzetközi torna vár, márciusban lesz az U22-es Európa-bajnokság Porecsben, májusban a felnőtt vb Isztambulban, majd az Eb Oroszországban.

– Elvileg mindegyikre megyek, ám még egyik esetében sem volt kerethirdetés. Persze, az olimpiai részvétel is megfordult a fejemben, bár azt nehezíti, hogy ott a 75 kilós súlycsoport a legfelső, márpedig én +81-ben versenyzem. Vagyis alaposan le kellene fogynom ahhoz, aminek több hátránya van – árulta el.

Jól áll neki, hogy olyan jól megtermett, 179 centi magas és 83 kilós. A szűkebb családjában a férfiak is ilyen daliásak, édesapja 206 centi és 140 kiló.

– Jó a felépítése, a súlycsoportjához megvan a megfelelő magassága és mozgékony is. Ígéretes tehetség, aki néhány éven belül a felnőtt nemzetközi versenyeken is sikert arathat. Persze, ehhez sokat kell még dolgoznia – jelentette ki már Alvics Gyula, a PVSK vezetőedzője.

A női nehézsúlyban versenyez

Hoffmann Réka 2002. december 3-án született Pécsett, ahol most is él. Ökölvívóként korábban versenyzett a Pécsi Küzdősport SE és Vecsés színeiben, most a PVSK-t erősíti, a +81 kilós súlycsoportban indul, amely a nőknél a nehézsúlynak felel meg. Felnőtt magyar bajnok és válogatott kerettag, az U22-es Európa-bajnokságon és az ifjúsági vb-n egyaránt ötödik lett. Ám kipróbálta magát a K-1-ben is. A PTE egészségtudományi karán tanul, dietetikusnak készül, jelenleg elsőéves. Egy báty­ja van, aki régen szintén öklözött, azonban már abbahagyta.