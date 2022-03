Az élmezőnyt tisztes távolból üldöző Szombathelyhez látogat vasárnap a Szentlőrinc csapata, amely egy győzelemmel beérné tavalyi teljesítményét, ami a pontokat illeti.



Az ősszel nem jutott dűlőre egymással a két csapat, sőt, gól sem esett a kaposvári összecsapásukon, úgyhogy most mindkét csapat bizonyítani akarja, hogy jobb a másiknál.



A Haladás nincs igazán jó formában, s ezt meg is lovagolhatja akár a Szentlőrinc. Január 30-án a Győrt győzte le a Szombathely, azóta egyetlen sikert sem aratott, azaz már hét meccse nyeretlen. Pontokat persze így is szerzett, három ikszet húzhatott be a mérlegébe. Érdekes, hogy sormintában hozza az eredményeket, hiszen minden vereséget döntetlen követ, az alapján a hétvégi meccsre is maradnia kellene a pontosztozkodásnak.



– Még nagyobb szervezettség, tudatosság és akarat kell ahhoz, hogy idegenben újra sikeresek lehessünk. Úgy utazunk el, hogy tovább növeljük a pontjaink számát – nyilatkozta Marián Sluka, a Szentlőrinc vezetőedzője. – Jobban kell koncentrálni, főleg azokban a pillanatokban, amikor a tizenhatosunkon belül védekezünk. Ebben vannak kisebb problémák nálunk, azon dolgozunk, hogy ezeket eltüntessük. A sikerességhez tényleg szervezett, kiegyensúlyozott, akaratos csapatteljesítmény fog kelleni Szombathelyen.



A vasárnapi program: Győr–Siófok, Nyíregyháza–Vasas, III. ker. TVE–Diósgyőr, Dorog–Soroksár (14.00), Szombathely–Szentlőrinc, Budafok–Szolnok, Békéscsaba–Csákvár, Szeged–Ajka, Tiszakécske–Budaörs (17.00).



A PMFC–Kecskemét találkozót hétfőn 20.00-ra csúsztatták az M4 Sport közvetítése miatt.

A Pécsnek lesz miért visszavágnia a harmadik helyezett liláknak, hiszen az őszi találkozójukat 1–0-ra a mostani vendégek nyerték.



– A Siófokhoz hasonlóan számomra a Kecskemét jelenti az üde színfoltot az NB II.-ben. Nem csak bátran és stílusosan, hanem eredményesen is futballoznak. Kecskeméten egy végletekig kiélezett mérkőzésen maradtunk alul. Hazai pályán, saját közönségünk előtt célunk itthon tartani a három pontot. Szurkolói szempontból is egy érdekes mérkőzésre van kilátás – mondta Vas László, a pécsiek vezetőedzője a hétfői ellenfélről.



Merkantil Bank Liga NB II.