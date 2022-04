Gyorsan lemaradt a Paks otthonában a PVSK-Veolia, hiszen Andrija Csirics tanítványait egy 9–2-es rohanással lelépték a hazaiak. Ebből viszont tudtak ledolgozni Ivosevék, s a második tíz percben is tartották a tempót, így reménykeltő helyzetben mehettek a nagyszünetre, hiszen mostanában azt követően játszottak jobban. Ami a fordulást követően történt viszont abszolút nem hasonlított még csak az első félidőben látott forgatókönyvre sem. Egyre többet hibázott a Pécs, s így az atomvárosiak szép lassan olyan előnyt dolgoztak ki, amit ezen a találkozón csak ők szórakozhattak volna el. Nem tették, pedig alig találtak be triplakísérleteikből, így a PVSK három győzelemnyire került a biztos bennmaradástól, azaz úgy kéne a hátralévő három meccset zsinórban megnyerniük Bíróéknak, hogy közben a Nyíregyháza vagy a Zete végig bukik, s akkor is csak az egymás elleni eredmények döntenek. Ilyen szempontból utóbbi gárda vessző futása lenne jobb a Panthersnek, de Donaldsonék sorsa már nincs a kezükben. Emellett Andrija Csirics lehet jobban jár, ha a következő három összecsapást a kísérletezésre áldozza, hátha talál valami olyan módszert, amivel a play-outon át bent tudja tartani a csapatot, hiszen szinte biztos, hogy neki kell majd futniuk a kiesési párharcnak, az pedig nem túl biztató ha egy amerikai légiós 23 percnyi játékkal 0 ponttal jön le a pályáról.

Paks–PVSK-Veolia 82–66 (19–14, 19–19, 24–17, 20–16)

Férfi kosárlabda NB I., középszakasz, alsóház, 3. forduló. Vezette: Győrffy, Fodor, Györfy

Paks: Brown 5/3, Frank 3, Taylor 8, GOINS 10, EILINGSFELD 27. Csere: KEITH 15/3, Kovács A. 4/3, Brzoja 7, Kis R., Pajor 3/3, Szalai M., Orgona. Vezetőedző: Jan Pavlik.

PVSK: HAYNES-JONES 18/3, Popadics, Carpenter 8, Ivoesev 9, Brkics 10. Csere: MELEG G. 11, Bíró O. 10 /6, Donaldson, Goldring. Vezetőedző: Andrija Csirics.

További eredmény: Zalaegerszeg–Nyíregyháza 82–87.

Az állás: 1. Zalaegerszeg 11 győzelem/18 vereség, 2. Nyíregyháza 11/18, 3. Paks 9/20, 4. PVSK-Veolia 8/21.