A PEAC robog a bajnoki cím felé a harmadik vonalban

Nagyot harcolva győzött a női kézilabda NB I. B. felsőházában a Kozármisleny, s az alsóházban a Mohács is fontos sikert ért el. A PVSE férficsapata még mindig nem indult be az alsóházban, míg az NB II.-ben a Siklósnak sikerült nagy győzelmet elérnie, s a PEAC női gárdájának is. A Mecseknádasd még mindig nem lépett ki a gödörből.

Orosháza–Kozármisleny SE 20–23 (11–12)

Női kézilabda NB I. B., felsőház, 5. forduló. Kozármisleny: Wichmann, Vig, Tóth I. – Hornyák 5, Tobak 4, Grénus 3, Markovics 3, Brettner 3, Scheffer 3, Leitner 1, Varga N. 1, Szabó P., Szemmelrock, Lengyel, Imrei, Bánhidi. Vezetőedző: Kovács Tamás.

Kovács Tamás: – Jól felkészített, motivált hazai csapattal találkoztunk, de mi is azok voltunk. A meccs elején kulcsfontosságú volt, hogy Wichmann sorra hárította a heteseket, így ahelyett, hogy a hazaiak vezettek volna, 5-2-es előnyt harcoltunk ki. Hatalmas küzdelem folyt a pályán, csúsztunk-másztunk minden labdáért, és ahogy telt az idő, egyre jobban látszott, hogy ellenfelünk kezd elkészülni az erejével. Szeged–Mohácsi TE 27–34 (15–16)

Női kézilabda NB I. B., alsóház, 5. forduló. MTE 1888: Hibácska – Bozsovics 5, Pál 4, Kaló 8, Rittlinger L. 6, Ruff, Hahner 1. Csere: Policsek, Dömse 1, Szidonya 2, Jakab 1, Ragoncsa 2, Spán 2, Rittlinger B. 1, Takács 1. Vezetőedző: Kindl Gabriella.

Kindl Gabriella: – Nagyon fontos két pontot szereztünk idegenben! Az első félidőben még nem voltunk elég konkrétak a védekezésben, de a második 30 percre összeállt minden. Mind a 16 játékos hozzátett az eredményhez.



Mezőkövesd–PVSE 41–38 (23–18)

Férfi kézilabda NB I. B., 3. forduló. PVSE: Kanics, Dencs – Kovácsevics 6, Bujtár 4, Vass Á. 6, Ernei 10, Papp B. 2, Szép 8, Breuer, Illés L. Vezetőedző: Zseljko Csagalj. Kalocsa–Expressz Zálog Mecseknádasd 32-27 (16-10)

Férfi kézilabda NB II., 18. forduló. Mecseknádasd: Varga – Bálint 4, Győri 1, Hidasi, Zuder 3, Kovács 3, Kálmán 1. Csere: Gubicza (kapus), Wéber 11, Bérces 2, Kollár 1, Nyers 1, Kálóczi, Barát, Liptai, Frey P. Edző: Frey Tamás.

Frey Tamás: – Nagyon mély a gödör! MK Pelikán Siklós–FTC U23 40–21 (20–10)

Férfi kézilabda NB II., 18. forduló. Siklós: Sárosi, Torzsás – Sztárai 8, Krizmanics 2, Virág Zs. 4, Temesvári 4, Batta 1, Szenttamási Nagy 1, Vujovics 2, Bognár Á. 5, Sipos 1, Kovács R. 8, Vadon, Mrvaljevics 4. Edző: Borbándi István.



Nagyatád–PEAC 23–32 (12–16)

Női kézilabda NB II., 18. forduló. PEAC: Németh – Hámori 2, Péter 4, Horváth 7 (4) Takács 3, Potonjac, Kósa 3 Csere: Bocskor – Acsai 2, Bácsalmási 1, Kovács, Borbély 6, Őz 3, Kanyó 1. Edző: Papp László.

Papp László: – Szakmázhatnék is, de ez a meccs arra volt bizonyíték, hogy mindenkire kell és lehet számítani!



