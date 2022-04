Április 10., vasárnap, 11.00

PEAC PMFC II. (8.)– Pécsvárad (3.)

A PMFC II. kiválóan szerepel tavasszal, csupán egy meccset veszített el, s az utóbbi három fordulóban 21 gólt lőtt, egyet sem kapott, amihez nyilván 9 pont társult. Azonban most a liga egyik legjobb csapatát, a Pécsváradot fogadják Kovácstelepen a piros-feketék.

Nagy Gábor, a PEAC PMFC II. edzője: – Az eredményesség mellett egyéni és csapatszinten is van javulás. Ha a kitűzött célt nézzük, akkor viszont van még hova fejlődnünk. Az ősszel nem tudtuk megnehezíteni a Pécsvárad dolgát, most az lesz a célunk, hogy minimum méltó partnerei legyünk az ellenfelünknek, és eredményben is a lehető legtöbbet szeretnénk kihozni a mérkőzésből. Nem készülünk külön a Váradból, a klubnak van egy filozófiája, s azt követjük az összes mérkőzésen. A meccs közben ugyan lehetnek taktikai változtatások, de alapjaiban nem térünk el a megszokott játékunktól – tette hozzá.

A Pécsvárad szekere egy kissé döcögősebben halad, mint ősszel. A PVSK ellen a veretlenségét is elvesztette Varga László, de Komlón sem sokon múlott, hogy pontot vagy pontokat hullajtson a csapat, Havasi Dániel a 90. percben döntötte el a mérkőzést.

Varga László, a Pécsvárad edzője: – A felkészülésünk nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna, valamint rendre voltak hiányzóink a tavasszal, a mérkőzéseken és az edzéseken egyaránt. A játéktudás ettől függetlenül megvan a srácokban, csak erőnlétben kellene utolérnünk magunkat. A PMFC II. csapatának viszont ilyen problémái nincsenek, edzenek annyit, hogy elfáradni biztosan nem fognak. Nekünk a rutinunkra és a fizikális erőfölényünkre kell támaszkodnunk, a kapu előtt és a védelemben pedig kellő határozottságra lesz szükség. A labdavesztésekre nagyon oda kell figyelnünk, hiszen a gyorsaságukkal ki tudják használni a hibáinkat.



Április 9, szombat, 11.00

PTE-PEAC (1.)– Gyógyfürdő Harkány (15.)

Az első fogadja az utolsót, így nem kérdés, hogy a PEAC toronymagas esélyese a találkozónak. Lőrinc Antal gárdájának egyre nagyobb esélye van arra, hogy akár a bajnokságot is megnyerje, de ehhez a „kötelezőket” is hozni kell. A harkányiak viszont a szintén remek erőkből álló Bóly dolgát is megnehezítették az előző fordulóban, ami intő jel lehet a pécsi csapat számára.

Április 9., szombat, 15.30

Boda (14.)– Szederkény (12.)

Az kijelenthető, hogy igencsak rossz formát mutat tavasszal a két csapat, ugyanis egyikük sem nyert még mérkőzést 2022-ben – a Szederkénynek egyelőre a góllövés sem jött össze. Az egyikük rossz szériája megszakadhat a hétvégén, s valószínűleg ez rendkívül motiválja a feleket.



Sport36-Komló (11.)– Sellye (10.)

A komlói csapat továbbra is hullámzóan teljesít, de ahogy fentebb megírtuk, a bajnok­aspiráns Pécsváradnak majdnem borsot tört az orra alá a közelmúltban. Ezúttal egy közvetlen riválist lát vendégül Reith Róbert gárdája. A Sellye is igencsak kiszámíthatatlanul szerepel, így egy igencsak izgalmas, kiélezett párharcra van kilátás, ahol nüanszok dönthetnek.

Április 10., vasárnap, 15.30

Bóly (4.)–PVSK (7.)

A forduló egyik legjobban várt találkozóját Bólyban játsszák, ahová a PVSK látogat. A felek között jelenleg nyolc pont a különbség, de a pécsiek egy meccsel kevesebbet játszottak. Tehát ez a mérkőzés arról is dönthet, hogy képesek lesznek-e leszakítani magukról egy riválist a bólyiak, a Vasút győzelme esetén pedig Mink Olivér együttese kerülhetne igencsak közel hétvégi ellenfeléhez.



Siklós (5.)– Mozsgó-Szentlőrinc II. (2.)

A Siklós létszámhiány miatt nem tudott kiállni az előző körben a Pécsvárad ellen, így papíron 3–0-ra elveszítette azt a mérkőzést (még nem írta jóvá a szövetség), s most a liga egyik legjobbjával kell szembenéznie Wiesneréknek. A Mozsgó-Szentlőrinc II. fantasztikus formában van, ami a tabellán is jó látható. Lóczi István tanítványai hét tavaszi meccsükből hatot megnyertek, s csupán egyszer kaptak ki.



Villány (6.)–Kétújfalu (13.)

A Villány a PEAC és a Lovászhetény ellen is beleszaladt egy ötösbe, de az elmúlt két körben talpra tudott állni Kósa Zoltán csapata, amelyen a Boda és a Szederkény is három pontot gyűjtött. A Kétújfalu ellen is jó esélye lesz erre Várdáéknak, de néha a „kötelező” győzelmek a legnehezebbek.



Megyei I. osztály