Május 1., vasárnap, 12.00

PEAC PMFC II. (6.)–Bóly (4.)

A PMFC II. sorozatban nyolc mérkőzést vívott meg veretlenül, s ezalatt 31 gól lőtt, ami nagy előrelépés az őszi szerepléséhez képest.

Nagy Gábor, a PEAC PMFC II. edzője: – Ha az őszi eredményeket nézzük, akkor valóban jobban teljesítünk, de folyamatosan szintet kell lépni egy ilyen klubnál, nem lehet végcél a megyei I. osztály. Még mindig van lemaradásunk, ahhoz, hogy majd az NB II.-be játékost adjunk, rengeteg munka vár ránk. A Bóly ellen is megpróbálunk kezdeményezően fellépni. Ha nálunk van a labda, akkor a kaput támadjuk, ha nincs nálunk, akkor a labdát támadjuk. Dominálni szeretnénk, ahogy a korábbi mérkőzéseinken is tettük, és ha ezt meg tudjuk tölteni minőséggel, akkor még eredményesek is lehetünk – hangsúlyozta.

A Bóly egy elképesztő meccsen szerzett három pontot Siklóson az előző fordulóban. A hazaiak az első félidő után már kettővel vezettek, ráadásul Erdélyit is kiállította a játékvezető. Aztán jött a második játékrész, ahol a 10 emberrel játszó bólyiak négy gólt berámolva megfordították a találkozót.

Keibl Ede, a Bóly edzője: – Az első félidőben egészen gyatra játékot mutatottunk, ráadásul egy teljesen jogos kiállítással még nehezebbé vált a helyzetünk. A fordulás után viszont mintha kicserélték volna a csapatot. Lőttünk egy szerencsés gólt, utána pedig az történt, amit mi akartunk. Ez egy nagyon nagy csapatmunka volt. Sajnos sérülések továbbra is hátráltatnak minket, de a negyedik helynél lejjebb már semmiképp sem szeretnénk végezni, ezért a PMFC II. ellen is a három pont a cél. Egy nagyon nehéz meccsre számítok, hiszen rendkívül képzett és tehetséges játékosokból álló csapattal találkozunk. Ami a javunkra eldöntheti a mérkőzést, az a tapasztaltabb labdarúgóink rutinja lehet.



Április 29., péntek, 17.30

Sellye (11.)–Villány (7.)

A Sellye pont a PMFC II.-vel csapott össze az előző körben, s egészen a hosszabbításig úgy tűnt, hogy pontot szerez Pécsen, de végül hajrában eldöntötték a meccset a piros-feketék. Az viszont bizonyos, hogy a Villány sem számíthat könnyű menetre, főleg, hogy idegenben kell helytállnia Kósa Zoltán legénységének. Pedig mind a három pontra nagy szüksége lenne a borvidék csapatának.

Április 30., szombat, 16.30

Mozsgó-Szentlőrinc II. (3.)–Lovászhetény (9.)

Ha a Pécsvárad és a PEAC is belehibázik a bajnokság hajrájában, akkor még a Mozsgó-Szentlőrinc II. is megszerezheti nevető harmadikként a bajnoki címet. Lóczi István gárdájának most is jó esélye van arra, hogy hazai pályán begyűjtse a három pontot, de a Lovászhetény rendkívül kellemetlen ellenfél tud lenni, amit már többször is bizonyított.

Pécsvárad R-Bus (2.)– Boda (13.)

Mivel a PEAC pihen, a Pécsvárad a tabella élére állhat a hétvégén, amivel Krapeczék a saját kezükbe vennék a sorsukat. Rég volt ilyen szoros a versenyfutás a bajnoki címért, ráadásul a tabella (jelenlegi) első két helyezettje az utolsó fordulóban csap össze egymással, ami akár döntővel felérő találkozás is lehet. A Boda ugyan megszakította rossz szériáját, de ezúttal óriási bravúrra lenne szüksége a pontszerzéshez.

PVSK (5.)– Sport36-Komló (10.)

A PVSK egy igencsak kemény meccsen veszítette el a PEAC elleni városi derbit múlt szombaton, de máris itt a lehetőség a javításra. A negyedik hely még elérhető a Vasút számára, de a Komló már több topcsapatnak is képes volt borsot törni az orra alá.

Május 1., vasárnap, 16.30

Gyógyfürdő Harkány (15.)–Siklós (8.)

A Harkány első sikere még mindig várat magára, de egy szomszédvári rangadón minden megtörténhet. A siklósiak is jobb tavaszi szezonra számítottak a remek őszi után, de még mindig megvan a lehetőségük arra, hogy feljebb kússzanak a tabellán.

Kétújfalu (14.)– Szederkény (12.)

Egy alsóházi csata is marad május elsejére, ahol az utolsó előtti Kétújfalu a tavasszal gyengélkedő Szederkényt fogadja. Mindkét csapat lelkének jót tenne a győzelem, de komoly téttel már nem bír a mérkőzés, a felek már csak minimálisat javíthatnak jelenlegi pozíciójukon.



Szabadnapos lesz: PTE-PEAC.



Megyei I. osztály