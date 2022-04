A 16 esztendős sportoló Béren, a Country Quad országos bajnoksággal kezdte meg idén a szereplését, amelyen még az sem volt biztos, hogy egyáltalán elindul, hiszen a próbatétel előtti napon technikai probléma adódott a versenygépén.

A nehézségeket szerencsére áthidalták – köszönhetően édesapja ismeretségének és a segítő szándékú emberek segítségének –, így Ocskó rajthoz állhatott.

Ezúttal a Junior Plus és a felnőtt kategória indulói összevonva, együtt küzdöttek az időmérő edzésen és a versenyen is, így a 2x4 és a 4x4 meghajtású quadok is rótták a köröket.

A baranyai tehetség az igencsak nehéz és technikás pályán, ami nagyon nagy koncentrációt, fizikumot és kitartást igényelt, a második legjobb időt futotta, így előkelő pozícióból várhatta a futamot.

Vetélytársa sokáig megnehezítette a dolgát, de végül a hetedik körben az élre került. Nézőként is jól észlelhető volt, hogy a versenyzők körről körre egyre fáradtabbak, de Ocskó mindvégig tartotta pozícióját, így bezsebelte első győzelmét az idei esztendőben.

A fiatal sportoló azonban nem dőlhet hátra, ugyanis idén még rengeteg ütközet áll előtte. Ennek a sorozatnak (Country Quad Bajnokság) még lesz két futama, de indulni fog egy ötfordulós Amatőr Short Track versenysorozaton, illetve még egy magyar–horvát bajnokságon is.