Fontos mérkőzésre készül az élvonalban a Sport36-Komló férfikézilabda-csapata, amely mindent meg fog tenni azért, hogy visszavágjon a közvetlen előtte álló rivális Budakalásznak szombaton 18 órától.



Az októberi összecsapást a mostani vendégek nyerték eggyel, miután a bányászok nagy hátrányból is felálltak.



– Mindenképpen nehéz mérkőzés lesz. Az ottani meccsünkön is 6–7 góllal vezettek, de a végén visszajöttünk szerencsére egyre. Hazai pályán nem engedhetjük meg, hogy elhúzzanak, nálunk kell hogy legyen a labda végig – adta ki a vezényszót Takács Bence a Komló közösségi portálján. – A Budakalász erőssége a védekezése, nagyon összeállt erre az idényre. Meg kell próbálnunk ezt feltörni, és minél több gólt lőni nekik.



Az állás (14 csapat): 1. Szeged (20 mérkőzés) 39 pont, 2. Telekom Veszprém (19 m.) 36, 3. Balatonfüred (19 m.) 28... 6. Budakalász (20 m.), 7. Sport36-Komló (19 m.) 19.





Nagy csatát vívhat másnap egy osztállyal lejjebb, az NB I. B. alsóházában a PVSE gárdája is Komlón, amely 11 órakor fogadja a Ferencváros második gárdáját. A pécsieknek nagyon kéne a siker a 8. helyezett ellen, hogy elmozdulhassanak az utolsó helyről.



A női második vonal felsőházában a Kozármisleny is az FTC egyik gárdáját, az U19-es csapatát fogadja szombaton 18.00-tól. Schäfferék egy győzelemmel a dobogót is el tudnák kezdeni ostromolni, ráadásul az utolsó előtti ellen jó esély is nyílik a sikerre.



Az alsóházban a Mohács vasárnap este hattól játszik, a sereghajtó Csepel gárdáját fogadja. Ha a szerencse is Kindl Gabriella alakulata mellé szegődik, valamint sikerül nyerni, két helyet is javíthat a tabellán, ötödik lehet.