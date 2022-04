A nyáron visszatérő Tomin Milán irányításával egy remek őszt futott a Szederkény, pedig igencsak szűkös és fiatal kerettel vágott neki a szezonnak. Ehhez képest 6 győzelemmel, 1 döntetlennel és 7 vereséggel zárták a félévet Bálint Ádámék, sőt, egy darabig a felsőházban foglaltak helyet, s a bajnokaspiráns PEAC ellen is nyerni tudtak, méghozzá idegenben.

Azonban jött a tavasz, s azzal együtt a mélyrepülés: az őszről elhalasztott meccsekkel együtt 7 mérkőzésen vannak túl a szederkényiek, de gólt egyiken sem szereztek. Még februárban a Harkány és a PVSK ellen ugyan 1-1 pontot bezsebeltek (két 0–0-val), de utána öt vereség következett, ami a tabella 12. helyére taszította vissza őket.

– Az ősszel erőn felül teljesítettünk, de a mostani szereplésünk sem tükrözi a valóságot, a realitást valahol a kettő között kell keresni – nyilatkozta lapunknak Tomin Milán, a Szederkény edzője. – A téli felkészülésünk nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna. Nem tudtunk műfüvön készülni, valamint az edzések látogatottsága is kissé megcsappant. Mi nem vagyunk az a csapat, amely ezt megteheti, és ezt most a saját bőrünkön tapasztaljuk.

A tréner kiemelte, hogy nyáron az volt a fő céljuk, hogy egy jó közösség épüljön ki Szederkényben, s ősszel ez repítette a csapatot.

– Nyilván ennyi vesztes meccs után nem valami jó a hangulat, de továbbra is összetartó a társaság, és felénk, a szakmai stáb felé is megvan a bizalom – folytatta Tomin, majd a góltalanságra is kitért. – Hiányzik elől a minőség, ez kétségtelen, de alakul a játékunk, és a lehetőségeink megvannak arra, hogy betaláljunk. Ami ősszel bement, az most rendre kimarad. Sajnos szűkös a keret is, összesen 7–8 felnőtt játékosunk van, belőlük, az ifikből és az öregfiúkból kell összegyúrni hétvégére a csapatot.

Tomin Milán ehhez hozzátette, hogy szeretnének és fognak is erősíteni a jövőben.

– Bízom benne, hogy ez a rossz széria is ugyanúgy elfelejtődik, mint a néhány évvel ezelőtti dobogós helyezéseink – zárta gondolatait Tomin Milán, aki 2017-ben ezüstérmet ünnepelhetett a Szederkénnyel.