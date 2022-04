Nagyon finom kifejezés, hogy a Szentlőrinc nem esett neki sorozatban negyedik hazai meccsén ellenfelének, az Ajkának. Jó formán az első játék részben igazi helyzetig sem jutottak a piros-feketék leszámítva Rétyi távoli, de veszélytelen próbálkozásait. Ezzel szemben a vendégek gólt is tudtak szerezni, egy éles lövést Hajagos épp a berobbanó Szarka elé ejtett, s a támadó pár méterről a léc alá lőtt. 0–1



A szünetben játékrendszert váltott Marián Sluka, s hármat is cserélt. Ez meg is hozta a várt változást a pályán, mert az Ajka kényszerült inkább védekezésre, míg a Lőrinc előtt több helyzet is volt, amikor egalizálhatott volna, azonban Horváth Dániel eszén ezen a meccsen nem lehetett túljárni. Igaz, a ráadásban akár büntetőből is megpróbálhatta volna ezt a bravúrt a hazai gárda, Nagy Barnabás lábára lépett rá a tizenhatoson belül az egyik vendég védő, ezt viszont sem a pár méterre lévő asszisztens, sem a játékvezető nem vette észre.



A találkozó végén a feldúlt Maduka belebikázott egyet a labdába, amivel az egyik ajkai játékost találta el, s a két csapat egymásnak esett. Végül a lőrinciek támadójának a lefújás után egy piros lapot is felmutatott Bana Gergely.

SZENTLŐRINC–FC AJKA 0–1 (0–1)

Labdarúgó NB II., 33. forduló. Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 300 néző. Vezette: Bana Gergely (Kiss Balázs, Király Zsolt)

SZENTLŐRINC: Hajagos – Harsányi, Nagy Zs., Tamás L., Nagy B. – Mucsányi (Török L., a szünetben), Havas – Drljo (Hesz, a szünetben), Szabó M. (Maduka, 89.), Rétyi (Mervó, 70.) – Grumics (Németh B., a szünetben). Vezetőedző: Marián Sluka

AJKA: Horváth D. – Szűcs K., Heffler T., Tar, Présinger – Lehoczky, Tóth G. (Vogyicska, 86.) – Csizmadia (Tajthy, 71.), Sejben, Gaál B. – Szarka (Kenderes, 81.). Vezetőedző: Kis Károly

Gólszerző: Szarka (29.).

Piros lap: Maduka (a lefújás után)

Gyorsan vezetést szerzett a PMFC, már a 9. percben betalált. Ekkor Nikitscher 21 méterről szánta el magát lövésre, a bal alsó sarokba tartó labdát Fejér nem tudta hárítani. 0–1

A hajrában azonban a hazai gárda egy pontot még el tudott csípni. Novák Csanád 18 méteres lövése a felsőlécen csattant, a kipattanó Szabó Bálint elé került, aki átvette a labdát, majd 14 méterről ballal, a bal alsó sarokba lőtt. 1–1



NYÍREGYHÁZA SPARTACUS–PÉCSI MFC 1–1 (0–1)

Labdarúgó NB II., 33. forduló. Balmazújváros, Városi Stadion, 500 néző. Vezette: Sipos Tamás (Medovarszki János, Márkus Péter)

Nyíregyháza: Fejér – Godwords (Szabó B., 86.), Szokol, Gengeliczki, Jánvári, – Sigér Á. (Paku, 66.), Márkus – Vass P. (Hamed, 66.), Zamostny (Banyoi, 78.), Gresó (Nemes, 78.) – Novák Cs. Vezetőedző: Feczkó Tamás

Pécs: Bukrán – Sági, Rácz L., Katona L., Marques-Airosa – Kónya D., Futó, Nikitscher, Grabant (Tihanyi, 59.) – Bíró B. (Adamcsek, 59.), Szabó Z. (Zsemlye, a szünetben). Vezetőedző: Vas László

Gólszerző: Szabó B. (93.) illetve Nikitscher (9.)