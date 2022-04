A szezon előtt több meghatározó játékos is távozott Pécsről, a keret igencsak kicserélődött, így nem volt könnyű dolga a pécsi stábnak. A legjobb nyolc tehát akkor még csak egy álom volt, ami mostanra valósággá vált.

– Mivel sportemberek vagyunk, mindig megpróbáljuk a lehető legjobb eredményt elérni, ezért az idény elején kitűztük célnak a nyolcadik helyet – emlékezett vissza Török Viktor, a PVSK-Mecsek Füszért vezetőedzője.

– Az, hogy sikerült, óriási bravúrnak számít, főleg ha a klubok játékos­állományát és költségvetését is figyelembe vesszük. Ehhez a nyolcadik helyhez nyilván az is kellett, hogy jól alakuljanak számunkra a többi mérkőzésen is az eredmények, de több bravúrpontot szereztünk, és ha elkerülnek minket a sérülések, akkor talán még ennél is jobb eredményre lettünk volna képesek. Ezen viszont már kár bánkódni, így is nagyon elégedettek lehetünk.

Az alapszakasz során a Honvédot oda-vissza legyőzte a PVSK, majd februárban a BVSC ellen is pontot szerzett, amivel remek pozícióba kerültek Gaszt Rolandék. Ezt követően viszont jöttek a tréner által említett betegségek és sérülések, ami néhány fájó vereséggel is járt. Az utolsó fordulóban végül így is sikerült beérni a legjobb nyolcba, s ezzel eldőlt, hogy a rájátszást az 5–8. helyért folytathatta a baranyai alakulat, ahol előbb a BVSC múlta ­felül, majd a hetedik helyért vívott csatában Szeged győzte le büntetőkkel Török Viktor tanítványait. Mivel a 7 pontig tartó párharcba az alapszakasz során egymás ellen begyűjtött pontok is számítottak, ez a mérkőzés jelentette a bajnokság végét a Pécs számára.

– Nagyon szerettünk volna visszavágni a Szegednek a két alapszakaszmeccsért, s kiválóan játszottunk azon a találkozón, de sajnos elvettek tőlünk egy lehetőséget, hogy még egyszer hazai közönség előtt ugorjunk medencébe – mondta a vezetőedző.

– Két másodperccel a vége előtt szerezte meg ellenfelünk az egyenlítő gólt, de nem vagyunk telhetetlenek. Volt olyan mérkőzés, ahol viszont mellénk állt a szerencse.

A júniusi világbajnokság miatt a szokottnál jóval korábban ért véget a bajnokság, ezért május közepéig még edzésben tartja csapatát a pécsiek mestere. A tervek szerint az új szezon októberben rajtol el, tehát hosszú hónapokat kell várni arra, hogy újra OB I.-es mérkőzést rendeznek az Abay Nemes Oszkár Sport­uszodában.