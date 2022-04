Így a Pécs már csak a play-outos pályaelőnyért küzdhet.



Nem ízlett a Nyíregyházának, hogy már a kezdésre is egyszerre küldte fel Drazsen Brajkovics három legjobb magasemberét, Veljko Brkicset, Ivosev Tamást és Meleg Gergőt, akik remekül ki is használták ezt a helyzetet, s sok könnyű dobóhelyzetet teremtettek egymásnak. Ivosev láthatóan nagyon élvezte új szerepét, hét asszisztot osztott ki csak a félidőig, gyakorlatilag támadásban végig kontrollálta a Panthers játékát, s így végig szoros volt a mérkőzés.



A nagyszünetet követően már több hiba csúszott a játékba, s a vendégek is jól alkalmazkodtak az új pécsi taktikához, emellett pedig elég erős játékvezetői hátszelet is kaptak, sokszor megmagyarázhatatlan döntések születtek. Ennek ellenére sokáig ott lihegett ellenfele nyakában a Panthers, s bár előnybe is tudott kerülni a záró negyedben, a győzelemre így sem volt esélye.

PVSK-Veolia–Nyíregyháza 86–91

(24–24, 20–23, 18–18, 24–26)

Férfi kosárlabda NB I., középszakasz, alsóház, 4. mérkőzés. Pécs, 250 néző. Vezette: Tőzsér D., Nagy V., Farkas.

PVSK: HAYNES-JONES 20, Donaldson 12, IVOSEV 19/3, Meleg G. 12, BRKICS 15. Csere: Bíró O. 6, Popadics, Goldring 2. Vezetőedző: Drazsen Brajkovics.

Nyíregyháza: JOHNSON 22/3, BRYCE 30/9, Mokánszki 5/3, Pipiras 9/3, COLEMAN 15. Csere: Suarez 8, Bazsó, Kiss B. 2.

Vezetőedző: Pethő Ákos.

következik: Zalaegerszeg–PVSK (04. 27., 18.00).K. B.