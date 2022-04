Pörgős heteken vannak túl a Pécsi Fordan Táncklub versenyzői, hiszen két különböző táncrendszerben közel 150 tanítványukat mozgatták meg, akik látványos eredményekkel térhettek haza a megmérettetésekről.

A fővárosban rendezett Országos Fashion Street Dance Minősítő Táncversenyen Pónyáné Melinda csapatai közül hatan (Mini Menők, Szupercsapat, Extrém Csapat, Tánc a csillagokig, MNT, Dragon Chix) is arany minősítést kaptak, míg a Dream Girls ezüsttel zárt. Molnár Ákos tanítványai is remekeltek, a Dance Flow, a Destiny, a Thunder Girls és a Crush Generartion is aranyminősítést kapott Budapesten.

A dunántúli terület kvalifikációs versenyén hét egységgel, 46 versenyzővel képviseltették magukat a Fordanosok. A tét az országos bajnokságon való szereplés jogának kivívása volt Kaposváron.

Az akrobatikus rock ’n’ roll „A” kategóriában a pécsiek Elysium felnőtt női formációjának „A Legnagyobb Showman” versenyszáma szintén arany minősítésben részesült és kiérdemelte a zsűri különdíját is. Csakúgy mint a Let’s Dance gyermekduó, de a junior Elit Osztag, a felnőtt All In és a senior Silver Ladies sem maradt arany minősítés nélkül. Molnár Ákos csapatai közül a felnőtt Illusion második lett, míg a junioroknál a Dance Flow arannyal zárt.