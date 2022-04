A mérkőzés elején sok hibát követett el a PVSK, s ezt ki is használta a Zalaegerszeg, amely jól is védekezett a Pan­thers magas szerkezetén.

A második negyed már meglepően jól kezdődött a pécsiek számára, akik gyorsan termelték a pontokat, s el is tüntették az első negyedben összeszedett hátrányukat. Sőt, még a nagyszünet előtt a vezetést is át tudták venni Haynes-Jonesék, még ha nem is tartott ez ki a pihenőig.

A fordulás után ismét a ZTE nyitott jobban, s tíz pontra is ellépett a Pantherstől, így Drazsen Brajkovics kénytelen volt ismét időt kérni, s helyre tenni a nem működő elemeket a csapata játékában.

Érdemes azonban emellett kiemelni, hogy két és fél perccel a harmadik negyed vége előtt a pécsiek trénere még mindig csak hét játékosának szavazott bizalmat, míg az ellenfélnél már tízen fent voltak a parkettán. Éppen ezért nem is volt meglepő, hogy olykor frissebbnek, gyorsabbnak érződtek a hazaiak. Arra viszont ez sem magyarázat, hogy ismét gyengén triplázott a Pécs, nagyjából fele annyi távoli kísérletét értékesítette ekkor, mint ellenfele.

A záró tíz percben aztán lövőtávolságba dolgozta magát a PVSK, sőt, a végén a hosszabbításért dobhatott, azonban az a tripla sem esett be, így 86–83-as vereséget szenvedett.

Zalaegereszeg–PVSK-Veolia 86–83 (24–16, 19–27, 27–18, 15–22)

Férfi kosárlabda NB I., középszakasz, alsóház, 5. forduló. Vezette: dr. Mészáros B., Söjtöry, Csabai-Kaskötő. ZTE: WILSON 19/3, BARNETT 17, Takács M. 6, Holton 14/12, Horti 2. Csere: Makkos 4, NÉMETH Á. 10, Révész 4, Csuti 7/3, Polster 3/3. Vezetőedző: Emir Mutapcic. PVSK: HAYNES-JONES 18/3, Donaldson 8/3, IVOSEV 22, Meleg G. 10/3, BRKICS 17. Csere: Goldring 6/6, Bíró O. 2. Vezetőedző: Drazsen Brajkovics.



További eredmény: Paks–Nyíregyháza 77–53.



Ez következik: PVSK-Veolia–Paks (04. 30., 18.00).



Az állás: 1. Zalaegerszeg 13/18, 2. Nyíregyháza 12/19, 3. Paks 10/21, 4. PVSK 8/23.