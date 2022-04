A labdarúgó NB II 31. fordulójában a Szentlőrinc a kiesés elől menekülő Budaörsöt látta vendégül. A mérkőzésen a vendégek a semmiből szereztek vezetést, amire a hazaiaknak még a szünet előtt volt válaszuk, azonban a meccs végén egyik csapat sem örülhetett igazán: egy-egy pontot osztottak szét köztük.

Nem kezdtek óriási tempóban a csapatok Szentlőrincen. A Budaörs nem igazán tudta tartani a labdát a hazaiak magas letámadása mellett, s Marián Sluka tanítványainak meg is volt az esélye, hogy megszerezzék a vezetést. Egy kontra végén mégis a vendég gárda örülhetett, hiszen Molnár Tibor beadását a teljesen egyedül hagyott Vankó belsőzte a kapuba. 0–1



A semmiből érkező vezető vendég találatot követően sem változott nagyot a játék képe. A Szentlőrinc előtt több lehetőség is volt, amiből egalizálhatott volna, míg a Budaörs inkább a pontrúgásokat követően tudott veszélyes szituációkat teremteni. A 41. percben aztán egy szépen lejátszott támadás végén Szabó Máté tálalt Rétyi elé, aki egyet még igazított a labdán, majd a felső léc alá vágta azt. 1–1



A szünetben bár csere nem volt, Marián Sluka játékrendszert váltott. A pályán ennek ellenére sem történtek nagy változások. A hazaiak próbáltak nyomást helyezni a vendégekre, s nyugodtan végig játszani a támadásaikat, de egyiket sem tudták ziccerig vinni. Eközben a Budaörs továbbra is kontrázott, de ebben a játékrészben már sikertelenül, így maradt a pontosztozkodás a találkozó végére.



SZENTLŐRINC–BUDAÖRS 1–1 (1–1)

Labdarúgó NB II., 31. forduló. Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 150 néző. Vezette: Kovács J. Zoltán (Vörös Dániel, Ring Kevin)

SZENTLŐRINC: Prokop – Erdélyi, Hesz, Tamás L., Nagy B. – Mucsányi (Havas, 74.), Biben (Török L., 57.) – Harsányi (Németh B.,57.), Szabó M. (Mervó, 85.), Rétyi – Grumics. Vezetőedző: Marián Sluka

BUDAÖRS: Tóth G. – Tóth K., Gyurácz, Tányéros, Galambos – Lengyel B., Molnár Cs., – Molnár T. (Sajbán, 87.), Vankó, Horváth B. (Kapronczai, 73.) – Balázs (Halácsi, 73.). Vezetőedző: Toldi Gábor

Gólszerző: Rétyi (41.), ill. Vankó (17.)