Rég nem látott hangulat uralkodott a Lauberben szerda este, 1800-an látogatottak ki a pécsi sportcsarnokba, ami már-már a régi szép időket is megidézte. A fokozott érdeklődés nem volt meglepő, hiszen 2015 óta először játszott elődöntőt a PEAC az élvonalban. Pedig a MiZo Pécs (korábban PVSK) 2012-es megszűnése után nem indult rosszul a fekete-fehérek NB I.-es karrierje, hiszen 2014-ben megnyerték a Magyar Kupát, míg a bajnokságban ezüst­érmesek lettek. A következő esztendőben még összejött a legjobb négybe kerülés, aztán mélyrepülésbe kezdett a pécsi női kosárlabda.

Az előző szezonban viszont végre valami megmozdult, a vezetőség úgy döntött, hogy a pécsiségre fogja felépíteni a jövő csapatát. Kiss Virágék már tavaly is jelét adták annak, hogy ez a jó irány, de a munka gyümölcse igazán csak most érik, érett be.

Szerdán egy Euroligás együttest vertek meg nagyszerű játékkal a baranyaiak, méghozzá a szezon során már másodszor. Az első félidő nagyon kiegyenlített játékot hozott, a hullámzó harmadik etapot pedig egy parádés utolsó 10 perc követte. A PEAC végig koncentráltan, okosan kosárlabdázva múlta felül 76–65-re a jobb erőkből álló ellenfelét. A bíráskodással viszont nem mindenki volt elégedett, a vendégek vezetőedzője, Djokics Zseljko hangot is adott ennek. A tréner a mérkőzés után úgy fogalmazott, hogy nagyon szívesen gratulál a pécsiek játékához, de a győzelmükhöz nem tud. A vereség ráadásul vezéráldozatot is követelt, Krnjicset komolynak tűnő sérülés miatt kellett lesegíteni a pályáról.