Újabb hazai, küzdelmes bajnokira készül a Sport36-Komló NB I.-es férfikézilabda-csapata. Ma 18 órától a tizenegyedik helyezett NEKA gárdáját fogadja Kilvinger Bálint gárdája, amelyet az ősszel 30–28-ra vert.



A NEKA nincs jó szériában, az elmúlt öt meccsén vereséget szenvedett, s kilenc találkozó óta nem nyert már. Sőt, ezekből nyolc alkalommal hagyta el pont nélkül a játékteret. Persze ez nem jelenti azt, hogy veszélytelenek lennének ezen a találkozón.



A vendégekkel szemben a Komló remekel a tavasszal. Legutóbb a Budakalász ellen is nagyon magabiztos teljesítményt nyújtottak Jerkovicsék, aminek egy viszonylag sima győzelem, s a tabellán való előzés volt a jutalma. Ha a bányászok szurkolói ezen a hétvégén is valami hasonlót látnak majd, akkor egészen biztos, hogy pontszerzéssel is társul majd a játék. Az pedig azt is jelentheti, hogy a kékek tovább szorongatják az előttük álló Tatabányát és Ferencvárost.



– Mindenki jól játszott az előző mérkőzésen, így simán győztünk. Ez viszont már mögöttünk van, a következő találkozóval foglalkozunk – kezdte Tomiszlav Radics, a Sport36-Komló télen igazolt jobbátlövője a klub közösségi portálján.

– Egy fiatal, ereje teljében lévő csapathoz utazunk, de mi jobbak vagyunk. Sokat futva, keményen védekezve megszerezhetjük a két pontot. Kielemeztük a játékukat, felkészültünk a találkozóra.



Az állás (14 csapat): 1. Szeged (21 mérkőzés) 41 pont, 2. Telekom Veszprém (20 m.) 38, 3. Balatonfüred (20 m.) 28, 4. Ferencváros (20 m.) 24, 5. Tatabánya (20 m.) 24, 6. Sport36-Komló (20 m.) 21, 7. Budakalász (21 m.) 21, 8. Gyöngyös (20 m.) 19... 11. NEKA (20 m.) 13.