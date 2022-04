Múlt pénteken biztossá vált, hogy részt kell vennie a playouton a PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapatának, amikor kikapott a Nyíregyháza ellen egy az előbbiek után azért biztatóbb teljesítménnyel.

Már szombaton az is eldőlhetett volna, hogy a két győzelemig tartó kiesés elleni párharcon a riválishoz kerül a pályaelőny, a Paks viszont nem tudta felülmúlni a Zalaegerszeget.

Most sincs viszont teljes mértékben a Pécs kezében a saját sorsa, hiszen ha nyer is, de a Nyíregyházát felülmúlja a Paks, akkor a Panthersnek irreális ponttal kellene győznie az utolsó fordulóban, hogy egy helyet feljebb lépjen. Az alapszakaszban ugyanis 23 ponttal nyertek az atomvárosiak ellenük Szekszárdon, most Pakson pedig 16-tal, míg a pécsi siker csak két pontos volt. Azaz, legalább 38 pontos sikert kellene elérni a zárómeccsen az előzéshez.

Persze felesleges ennyire előre rohanni, hiszen még itt tornyosul egy nagy kihívás a PVSK előtt, amin csak abban bízhat a pécsi közönség, hogy az első meccs és az azóta eltelt idő még tovább fejlesztette az új edző, Drazsen Brajkovics kapcsolatát és a taktikáját a csapattal. Illetve még az is kedvezhet a Panthersnek, hogy a ZTE már biztos bennmaradó, így nincs miért harcolnia.

A szerdai program: Zalaegerszeg–PVSK-Veolia, Paks–Nyíregyháza (mindkettő 18.00)



Az állás: 1. Nyíregyháza 12 győzelem/18 vereség, 2. Zalaegerszeg 12/18, 3. Paks 9/21, 4. PVSK-Veolia 8/22.