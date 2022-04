Egyéni továbbjutók (zárójelben az iskolájuk). Amatőr kategória. I. korcsoport: Gondos Milán (Jókai, Pécs). II. kcs. Fiúk: Somogyi Barnabás (Mohács Térségi). Lányok: Csiszár Vivien (Kökönyös, Komló). III. kcs. Fiúk: Székely Máté Ferenc (Koch V., Pécs). Lányok: Ágoston Anna (Gyak., Pécs). IV. kcs. Fiúk: Szabó Péter János (Szt. Mór, Pécs). Lányok: Mészáros Alexandra (Hegyháti, Mágocs). V. kcs. Fiúk: Pétz Márton (Szt. Mór, Pécs). Lányok: Lencz Kinga (Kisfaludy, Mohács). VI. kcs. Fiúk: Roselinsky Dániel (Zipernowsky, Pécs).



Értékszámos kat. III. kcs.: 1. Láng Bence (Gyak., Pécs), 2. Dan Mánuel (Hegyháti, Mágocs). IV. kcs.: 1. B. Garai Lehel (Gyak., Pécs), 2. Dan Ábrahám (Hegyháti, Mágocs), 3. Schván Tamás (Hegyháti, Mágocs). V. kcs. Fiúk: 1. Mercz Tádé (Radnóti, Pécs), 2. Schivánovits Andor (Radóti, Pécs). Lányok: 1. B. Garai Etelka (Művészeti, Pécs), 2. Kálnai Borbála (Ciszterci Nagy Lajos, Pécs). VI. kcs. Fiúk: 1. Járó Benjámin (C. Nagy Lajos, Pécs), 2. Albrecht Ákos (C. Nagy Lajos, Pécs), 3. Tóth László Márk (Janus, Pécs).



Csapat. I–II. kcs. Fiúk: 1. Hegyháti (Mágocs), 2. Gyak. (Pécs), 3. Térsági (Mohács). Lányok: 1. Hegyháti (Mágocs), 2. Gyak. (Pécs). III–IV. kcs. Fiúk: 1. Hegyháti (Mágocs), 2. Gyak. (Pécs), 3. Térségi (Mohács). Lányok: 1. Hegyháti (Mágocs), 2. Gyak. (Pécs). V–VI. kcs. Fiúk: 1. C. Nagy Lajos (Pécs), 2. Zipernowsky (Pécs).



– Dicséret illeti a lánycsóki önkormányzatot és Hartveg János szakosztályvezetőt, amiért a település az utolsó pillanatban beugorva elvállalta a rendezést – nyilatkozta Bóta András, a Baranya Megyei Sakk Szövetség elnöke.