Óriási kedvvel kezdett a Budakalász ellen Jerkovics, s be is rámolt három gyors gólt, amivel meg is alapozta a mérkőzés hangulatát. Főleg úgy, hogy emellett jól is védekezett a Komló. Az óriási tempónak, amit diktáltak azonban a hátránya is kiütközött 4–1 után, ugyanis pontatlanná váltak a lövések. Kilvinger Bálint vezetőedző is jól halhatóan kérte Melnyicsukékat, hogy legalább kaput találjanak. Eközben pedig fel tudtak zárkózni Mikhalinék.

Az ultrák természetesen rendületlenül űzték a csapatot, s minden adandó pillanatot felhasználtak arra is, hogy megemlékezzenek Vaszilij Sevcov és Iván Zoltánról. Ilyen szurkolás mellett pedig mindig átlendültek a nehezebb időszakokon a bányászok, s végig vezettek.

A fordulást követően sem lassított a Komló, a vendégek akarása pedig egyre inkább görcsösségbe csapott át. Nem is volt így meglepő, hogy a két gárda között fokozatosan csak nőtt a különbség. A bányászok így végül egy szinte kényelmesnek tűnő, de fontos győzelmet arattak.

Sport36-Komló–Budakalász 33–28 (15–13)

Férfi kézilabda NB I., 20. forduló. Komló, 1000 néző. Vezette: Horváth Péter, Marton Balázs.

Komló: Granics – Urbán 3, Sunajko 1, JÓGA 2, MELNYICSUK 3, JERKOVICS 11, Orbán B. 3. Csere: Pásztor I. (kapus), Szöllősi O., Grünfelder 1, TAKÁCS B. 6 (3), Radics 2, Szkokán 1. Vezetőedző: Kilvinger Bálint.

Budakalász: Gjorgjeski – VARJÚ 6, Schmid P., Dávid M., MIKHALIN 5, Jurics-Grgics 4 (2), Holpert. Csere: Váczi (kapus), Perisics 3, KOVÁCS D. 5, Tyiskov, Sinkovits, Koncz, KISS B. 5, Maracskó. Vezetőedző: Csoknyai István.

Kiállítás: 12, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 3/3, ill. 5/2.

Piros lap: Dávid M. (34.).