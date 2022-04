Kétgólos hátrányból mentett meg egy pontot hazai pályán a Vác ellen a Kozármisleny a labdarúgó NB III. Közép csoportjának hétközi, 30. fordulójában. A Mohács viszont ezúttal is kikapott, ötöt kapott a Váctól.

Az éllovas Misleny majdnem elvesztette veretlenségét, hiszen már 2–0-ra is vezetett ellenfele. A kék-fehérek szurkolói nem is akartak hinni a szemüknek, de kedvenceik ismét bebizonyították, hogy ebben a szezonban nagyszerű dolog a kék-fehéreknek szurkolni. Aczél Zoltán gárdája nem adta fel, s a 70. perc után gyorsan berámolt két gólt. A fordítás ugyan már nem jött össze, de így is fontos pontot szereztek Hampukék.

HR-Rent Kozármisleny–Vác 2–2 (0–1)

Labdarúgó NB III. Közép csoport, 30. forduló. Vezette: Kubicsek (Jakab, Kondákor). Kozármisleny: Somogyi – Horváth D., Füredi (Gajág, a szünetben), Berdó – Kónya K. (Turi, 62.), Kozics, Szabó D. (Nagy E., 62.), Tóth Z., Vajda (Tóth P., 83.) – Hampuk, Kirchner. Vezetőedző: Aczél Zoltán.

A mislenyi gólszerzők: Turi (71.), Nagy E. (73.).



A mohácsiaknak nagyon nem ment hazai pályán az élmezőnyhöz tartó makóiak ellen, fél óra játékot követően, Babolek duplájával már kettővel vezettek a vendégek, a félidőben pedig 3–0 volt az eredmény. Kvanduk János megpróbálta cserékkel frissíteni csapatát, de a Duna-partiak így sem úszták meg a kiütéses vereséget – végül 5–0-ra kaptak ki Ignáczék.



B Build Mohács–Makó 0–5 (0–3)

Labdarúgó NB III. Közép csoport, 30. forduló. Mohács. Vezette: Altorjay (Schweighardt, Mózsa). Mohács: Farkas – Ignácz (Marton, 73.), Károly (Bódis, 62.), Hetényi (Dér, 30.), Kocsis – Forró (Pókos, 62.), Müllerlei, Vég B. (Nagy Zs., a szünetben) – Gellén, Csernik, Bischof. Vezetőedző: Kvanduk János.



További eredmények: Honvéd II.–FTC II. 1–0, Cegléd–Balassagyarmat 1–3, Dunaújváros–Gerjen 0–0, Dabas–ESMTK 1–1, Rákosmente–Iváncsa 0–6, Szekszárd–Dabas-Gyón 5–0, Hódmezővásárhely–Paks II. 2–4, MTK II.–Monor 0–2.



Ez következik (április 17.): Paks II.–Kozármisleny (11.00), Vác–Mohács (17.00).