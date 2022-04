Az idényben másodszorra is edzőt váltott a PVSK-Veolia NB I.-es férfikosárlabda-csapata. A Dragan Alekszicset a karácsonyi ünnepek alatt váltó Andrija Csirics nem tudta felrázni a gárdát, így a vezetés közös megegyezéssel őt is felállította a padról. A stafétát a 61 éves horvát Drazsen Brajkovics veszi át a klubikontól.



Brajkovics majd három évtizedes edzői pályafutása során számos élvonalbeli horvát klubcsapatot vezetett már, bajnoki bronzérem a legjobb eredménye férfi vonalon, de a KK Zagreb vezetőedzőjeként az Euroligában is dolgozott már korábban. A BC Elemes női együttesét vezetve volt már horvát bajnok is. Nem csak hazájában fordult meg, hiszen a Dinamo Tbilisivel volt korábban grúz bajnok és kupagyőztes, míg a Kosicét irányítva a szlovák kupát is elhódította. Klubkarrierje közben több korosztályban is vezette a horvát válogatottakat, 2004-től egy éven át a horvát felnőtt válogatott szövetségi kapitányaként is dolgozott.



Drazsen Brajkovics az utóbbi pár évben nem vállalt vezetőedzői munkát, az NBA-re készülő fiatal horvát játékosok egyéni felkészítésére fókuszált, írja róla a PVSK honlapja.