Április 23., szombat, 11.30

PTE-PEAC (1.)–PVSK (5.)

Óriási harc várható a bajnoki címért, még hárman is jó eséllyel pályáznak az aranyéremre. Egyikük a PEAC, amely nagyon kiegyensúlyozottan teljesít tavasszal. Lőrinc Antal vezetőedzőt arról kérdeztük, hogy mi döntheti el ezt a versenyfutást.

Lőrinc Antal, a PMFC edzője: – A Pécsvárad nem hiszem, hogy fog pontot veszíteni, nyilván nekünk is ez a célunk, de ehhez sokkal jobb támadójátékra lesz szükségünk, mint a Komló elleni kupameccsen. Benne van az is, hogy az utolsó fordulóban, a pécsváradi meccsünkön dől el a bajnoki cím sorsa. A Mozsgó-Szentlőrinc II. esetében pedig sok múlhat azon, hogy hány játékost adnak vissza az NB II.-es keretből a hátralevő mérkőzésekre. Szombaton is egy sorsdöntő meccs vár ránk, sajnos sok a sérültünk, de hosszú a keret, és nagyon bízom a játékosok mentális erejében. Természetesen győzni szeretnénk! Köszönöm Mink Olivérnek és a PVSK-nak, hogy belementek abba, hogy a műfüves pályánkon játsszuk le a mérkőzést – tette hozzá.

Mink Olivér a télen vette át a PVSK-t, s láthatóan sokan lépett előre csapat. Sziládiék meggyőző játékkal gyűjtögetik a pontokat, felléptek a tabella ötödik helyére, ráadásul még a Pécsvárad veretlenségét is elvették.

Mink Olivér, a PVSK edzője: – Nagyon jó karaktere van a csapatnak, kiváló az összhang, és úgy gondolom, hogy játékban is sokat léptünk előre – szóval jó úton járunk! Egy olyan együttest szeretnénk építeni, aminek a következő szezonban már merészebb céljai is lehetnek. Hogy mit várok a mérkőzéstől? A PEAC megyei szinten egy kiemelkedő csapat, és nagyon jó közösség is, jó háttérrel. De ez elmondható rólunk is. Egy abszolút nyílt mérkőzés lesz, bármilyen eredményt el tudok képzelni. Egy biztos: mi győzni szeretnénk a PEAC-pályán is, úgy megyünk oda. Nagyon sűrű időszakon vagyunk túl, tíz napon belül ez lesz a negyedik mérkőzésünk, de állunk elébe!



Április 23., szombat, 16.00

Boda (14.)–Kétújfalu (13.)

Ez a mérkőzés akár arról is dönthet, hogy melyik csapat kaparintja meg a bajnokság 13. helyét. A Kétújfalu jelenleg jobb pozícióban van, de a bodaiak egy meccsel kevesebbet játszottak riválisuknál. Az ősszel Ambrusics Róbert csapata 4–1-es vereséget szenvedett Varga Zoltánéktól, de a hazai pálya ezúttal a Bodának kedvezhet.



Lovászhetény (9.)– Pécsvárad R-Bus (2.)

A Lovászhetény a legutóbbi három meccsét egyaránt megnyerte, tehát az aranyra pályázó Pécsváradnak igencsak nehéz dolga lehet a hétvégén. Varga László együttesének ráadásul ez lesz egy héten belül a harmadik meccse, hiszen Havasiék szerdán a megyei kupában is pályára léptek, ahol 5–4-es sikerrel léptek tovább a következő körbe.



Mozsgó-Szentlőrinc II. (3.)–Villány (6.)

A Mozsgó-Szentlőrinc II. továbbra is tartja a lépést a PEAC-cal és a Pécsváraddal, sőt, egyre nagyobb esélye van a bajnoki cím megszerzésére. Lóczi István alakulata valószínűleg jóval frissebb lesz ellenfelénél, hiszen a villányiaknak is jelenése volt szerdán a kupában.



Sport36-Komló (11.)– Gyógyfürdő Harkány (15.)

Úgy tűnik, hogy a szezon végére magára talál a Komló, amely vasárnap legyőzte idegenben a Bólyt, majd a héten a PEAC-ot is búcsúztatta a kupából. A győzelmi széria folytatására jó esélye lesz Reith Róbert együttesének, ugyanis a sereghajtó Harkánnyal csapnak össze Koronicsék.



Április 24., vasárnap, 11.00

PEAC PMFC II. (7.)–Sellye (10.)

A PMFC II. nem akármilyen meccseken van túl, a Pécsváraddal 3–3-at, majd a Mozsgó-Szentlőrinc II.-vel 4–4-et játszottak a pécsiek. A Sellye ellen már biztosan nem elégednének meg a döntetlennel a piros-feketék, viszont ellenfelük nagy önbizalommal érkezhet hozzájuk, hiszen a Sellye az előző körben 5–1-re múlta felül a Siklós gárdáját.



Április 25., vasárnap, 16.00

Siklós (8.)–Bóly (4.)

Mindkét csapat javítani szeretne, a Siklósnak és a Bólynak sem jött össze legutóbb a pontszerzés, amire azért kevesen számítottak. A bólyiak így már nyolc pontra vannak a dobogótól, de a negyedik pozíciót sem lesz egyszerű megtartaniuk, mivel nagyon szoros mögöttük a mezőny.



Szabadnapos lesz: Szederkény.