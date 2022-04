A pécsiek a legjobb négybe kerüléssel ugyan már elérték a szezon előtt kitűzött céljukat, de most már biztosan nem elégednek meg a negyedik hellyel. Csirke Ferenc együttese ráadásul hazai pályán kezdheti a bronzért zajló párharcot, ami akár döntő tényező is lehet, ezért most fokozottan szüksége van Kiss Virágéknak a pécsi szurkolókra.

A Szekszárd ellen azonban többen is megsérültek, ami komoly fejtörést okozhat a vezetőedzőnek. Szücs Réka keze eltört, emellett Tyaunna Marshall játéka erősen kérdéses, illetve Chelsea Nelson is fájlalja a vállát, de ő valószínűleg ott lesz pénteken a parketten.

A DVTK-t a friss Euroliga-győztes Sopron búcsúztatta a négy között, de Miskolcon le tudták győzni Gáspár Dávid együttesét. A Pécs és a Diósgyőr egymás elleni mérlege az alapszakaszban 1–1 győzelem volt, mindkét csapat hazai pályán múlta felül ellenfelét.

A bronzcsata első felvonása nagypénteken 18 órakor kezdődik, a belépés mindenki számára ingyenes lesz.

A bronzcsata időpontjai: 1. mérkőzés: április 15., péntek, 18.00, Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok. 2. mérkőzés: április 20. 18.30, Miskolc, DVTK Aréna. 3. mérkőzés (amennyiben szükséges): április 24., vasárnap, 18.00, Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok.