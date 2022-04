Még egy riválist lökhet magától távolabb az NB III. Középcsoportját veretlenül vezető HR-Rent Kozármisleny labdarúgócsapata a 28. fordulóban. A kék-fehérektől tizenhat ponttal lemaradt harmadik Balassagyarmat érkezik vasárnap 18.00 órára.



– Kimondottan jól felkészített és jó játékosállománnyal rendelkező Balassagyarmat érkezik hozzánk úgy, hogy dobogón van. Szépen legyűrte a Makót, amely a fordulásnál még előtte, a harmadik helyen állt – kezdte Aczél Zoltán, a Kozármisleny vezetőedzője. – A Balassagyarmat tavaszi eredményei tiszteletet érdemelnek, a hét meccsükből ötöt megnyertek, az utóbbi négyet sorban. Jó NB III.-as, a másodosztályt és az élvonalat is megjárt labdarúgók játszanak náluk. Tényleg rangadó lesz, így is készülünk!



A mislenyiek természetesen most sem csak a rivális legyőzéséért, de elképesztő szériájuk nyújtásáért is játszanak.



– Azért csodálatos ez a csapat, mert nem kényelmesedik el. Bármilyen is lesz az idény vége, amit ezek a játékosok eddig elértek, az óriási dolog. Végig fenntartották azt a koncentrációt, amivel huszonhét meccsen át veretlenek maradhattak. Ez nagyon nehéz feladat, hiszem ez egy folyamatos nyomást is eredményez. Sokszor látjuk rajtuk, hogy túlgörcsölik, mert nem akarnak veszíteni, és ott egy csapat, amely végig üldözi őket – utalt a 7 pont hátrányban lévő Dunaújvárosra a tréner.

– Nagyon nagy stresszben nincsenek a játékosok, de nem látom rajtuk, hogy kiengednének. Talán csak annyit, hogy elég keveset rotálok, és néhányukon megjelentek a fáradtság jelei. Épp ezért a stábnak is jól kell játszani az állománnyal, az emberekkel a hátralévő időszakban. Próbáljuk fenntartani a sorozatot, de biztos vagyok benne, hogy egyszer megszakad.



A bajnokságból a hétvégivel még 11 forduló van hátra, így még egy darabig tényleg nem nyugodhatnak meg Hampukék az eddigi teljesítménnyel.



Kiesési rangadót játszik a Mohács



Nagyon fontos három pontot gyűjthet be vasárnap 16 órás kezdéssel a sereghajtó B Build Mohács gárdája is. A másik kiesésre álló újonc, a Gerjen látogat hozzá, s egy esetleges sikerrel legalább egyet előznének Müllerleiék. Ha pedig a Rákosmente elvérezne a Paks II. ellen, a 18. helyre is fellépnének. Így akár a bennmaradás is közelebbi céllá válhatna számukra.