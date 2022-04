– Min mehetett el a vasárnapi mérkőzés?

– Nehéz egy-két dolgot kiemelni. Mindegyikünk úgy állt hozzá, hogy hazai pályán, ennyi néző előtt, ennek meg kell lennie – emlékezett vissza a Diósgyőr elleni bronzcsata harmadik, mindent eldöntő mérkőzésére Kiss Virág, az NKA Universitas PEAC válogatott centere. – Nem játszottunk szépen, nem mentek be a dobások, és nagyon sok olyan helyzetet hagytunk ki, amit nem engedhettünk volna meg magunknak.



– Pedig a második meccsen már szinte az önök nyakában volt az aranyérem, hiszen négytized másodperccel a vége előtt fordított a DVTK, majd egy vitatott játékvezetői döntés miatt nem jutottak két büntetőhöz.

– Nyilván az a meccs nagyon fájó volt, hiszen már ott lezárhattuk volna a párharcot, de ezt hamar félre tudtuk tenni. Az volt a célunk, hogy a következő mérkőzés ne egy szituáción múljon.



– A bajnokságban és a Magyar Kupában is elődöntőt játszhattak, az Európa Kupában pedig továbbjutottak a csoportból. Mely pillanatokra emlékszik vissza a legszívesebben?

– Az Európa Kupa-szereplésünket mindenképp kiemelném, és voltak hatalmas győzelmeink a hazai porondon is, például a Szekszárd ellen, a bajnokság elődöntőjében, illetve a Győrt a kupában és az alapszakasz során is megvertük.



– Az említett sikereknek köszönhetően egyre többen látogattak ki a Lauberbe. A szurkolók mekkora lökést adtak?

– Ahogy ment előre a szezon, egyre jobban megtelt a Lauber. Szerintem rég nem volt annyi ember a sportcsarnokban, mint a vasárnapi mérkőzésen. Nagyon jó érzés volt! Bárhogy is alakult a bronzcsata, én bízom benne, hogy az idény egészét nézik a szurkolóink, és jövőre is mellettünk lesznek.



– Pontszerzésben és lepattanózásban is a magyar bajnokság egyik legjobbja volt. Hogyan értékeli a saját teljesítményét?

– Sosem leszek maximálisan elégedett magammal, de úgy gondolom, hogy többnyire kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtottam. Sajnos a rájátszás során volt néhány mérkőzés, ahol nem annyira tudtam a csapat segítségére lenni, ami fájó pont nekem. De ezekből lehet tanulni, azon leszek nyáron, hogy a hibáimat kijavítsam.



– Jó döntést hozott, amikor hazaigazolt Pécsre?

– Egyértelműen. Remek közegben dolgozhatok, Csirke Ferenc vezetőedzőnek pedig nem lehetek elég hálás, rengeteget segített nekem az elmúlt két évben. Az ő szerepe hatalmas az én fejlődésemben és teljesítményemben. Az elejétől kezdve töretlen volt a bizalma felém.



– A szerződéshosszabbításon sokat kellett gondolkodnia?

– Nagyon jól érzem magam Pécsett, hiszen szuper körülmények között csinálhatom azt, amit szeretek, és minden adott ahhoz, hogy előrelépjünk, de volt bennem egy olyan, hogy lehet kipróbálnám magam egy másik csapatban. Hosszú mérlegelés után viszont úgy döntöttem, hogy a hosszabbítás a legjobb döntés a fejlődésem szempontjából.



– Jövőre mik lehetnek a célok?

– A top 4-nek a következő szezonban is meg kell lennie, de bízom benne, hogy még erősebb csapatunk lesz, hogy minél komolyabb célokat tűzhessünk ki magunk elé.



Wentzel és Simon is hosszabbított



A Rátgéber Kosárlabda Akadémián pallérozódó Wentzel Nóra ugyancsak hosszabbított az NKA Universitas PEAC csapatával. A még mindig csak 21 esztendős játékos már évek óta a pécsi klub egyik alapembere, s ezúttal is nagyszerű szezont zárt, sőt, a felnőttválogatottban is bemutatkozhatott. Wentzel 1 évre írt alá. Továbbra is a PEAC kosárlabdázója marad a télen szerződtetett Simon Zsófia is, aki rutinjával a jövőben is nagy segítség lehet a csapat fiatal játékosai számára.