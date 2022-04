DDC Focivilág Beremend– Himesháza 1–2 (0–1)

Beremend. Vezette: Bánfai (György B., Pálfi). Beremend: Sipos G. – Jovánovics Zs., Rochi, Müller K., Fülöp Á. (Bodó, 82.) – Fürdős, Horváth N. (Halász B., 71.), Geczó (Jovánovics L., 84.) – Baumann T., Sztojka N., Dávid B. Himesháza: Schneider Zs. – Peresztegi, Balogh Sz., Bazsonyi, Bogos (Svegál M., 65.) – Svegál D., Suba, Reisz Josua – Cseke, Novák (Reisz Jerome, 77.), Botos (Kálé, 90.).

Gólszerzők: Baumann T. (54.), ill. Novák (35.), Suba (81. – büntetőből).

A Himesháza továbbra is hibátlan a tavaszi szezonban, Fischer Norbert csapata ezúttal a közvetlen rivális Beremend otthonában gyűjtötte be a három pontot, s ezzel meg is előzte hétvégi ellenfelét.



Kaitz Agro Somberek– Nagykozár 1–2 (0–1)

Somberek. Vezette: Székely (Sirók, Krasznai). Somberek: Fürdős B. – Szemerédi, Schipp, Mangold, Sovák – Réder, Mozolai, Polyákovics, Szabó D. – Michelisz (Drobni, 55.), Reiter. Nagykozár: Lukics B. – Zólyomi, Rigó, László L., Nagy M. – Béres Márton, Tóth Sz. (Szőke, 17.) – Szücs D. (Sütő, 84.), Horváth D., Teszárik (Farkas M., 55.) – Lukics M. (Kiss S., 55.).

Gólszerzők: Mozolai (77.), Szücs D. (28.), Zólyomi (79.).

A Nagykozár is folytatta győzelmi sorozatát, bár a vártnál talán jobban megizzadt a Somberek ellen. Úgy tűnt, hogy kihúzza 1–0-val a listavezető, de Mozolai a 77. percben kiegyenlített. Nem volt tartós azonban a sombereki öröm, hiszen két percre rá Zólyomi góljával begyűjtötték a három pontot a vendégek.



Töttös–PTE-PEAC II. 3–2 (1–1)

Töttös. Vezette: Takács G. (Molnár F., Karcagi). Töttös: Páján – Pfefferman, Kovács B., Juhos K., Keserű – Elek Zs. (Szabó K., 91.), Lehota T. (Benesics, 71.), Buni B. – Bánhidi, Kisgyörgy (Szkalonai, 92.), Juhos O. PEAC II.: Zachár – Simon B. (Csürke, 61.), Nagy G., Molnár G., Ahmad (Székelyhidi, 77.) – Magyar B., Kása K., Gergely A. (Dargó, a szünetben), Bayer – Baráth (Catrone, a szünetben), Bozsánovics.

Gólszerzők: Juhos O. (45.), Buni B. (78.), Szkalonai (94.), ill. Bozsánovics (16.), Kása K. (57.).

A PEAC II. ismét botlott, a Töttös a 94. percben lőtte a mindent eldöntő gólt.

BFA Szigetvár–Diana SE 2–4 (1–1)

Szigetvár. Vezette: Nagy N. (Korcsmár, Molnár F.). Szigetvár: Kerekes – Rack J., Lorencz, Balogh B., Darab – Kardos (Kelemen K., a szünetben), Huber, Gáyer, Pálfi Á. – Csejtei, Szilovics. Diana SE: Csicsók – Szemmelrock, Laczkó I., Kovács L., Magyar Cs. – Kántor (Szedeli, 55.), Gerner, Bánkövi, Lackó A. – Gál G., Szabados.

Gólszerzők: Szilovics (36.), Szemmelrock (72. – öngól), ill. Gál G. (21., 89.), Bánkövi (56.), Szabados (69.).

Kiállítva: Lorencz (44.).

Komló II.–Pellérd 2–1 (2–0)

Komló. Vezette: Laki F. (Vörös, Horváth B.). Komló II.: Mónus – Szigligeti, Horony, Kovács Á. (Juhász, a szünetben), Tamás B. (Zrínyi, 77.) – Jurátovics, Deák (Fábos, 75.) – Elsebaie (Iván G., 55.), Kis-Varga, Hovorka – Király Gy. (Magyar J., 80.). Pellérd: Borbély I. – Mészáros P., Sándor B., Elter, Stricki – Baumann N., Sándor Z., Kotlácsik (Turcsán, 79.), Elekes – Siklósi, Borbély J. (Gáti, 79.).

Gólszerzők: Elsebaie (17.), Király Gy. (33.), ill. Kotlácsik (57.).



Szabadszenkirály– Közműépker Lánycsók 2–1 (0–1)

Lánycsók. Vezette: Pucsli (Kreskai, Kósa K.). Szabadszentkirály: Hunyadi – Schroll Kiss M., Fata, Angyal – Tóth M. Ács, Zsebe A., Vida A. – Cserkó, Pongrácz (Buzás, 42.). Lánycsók: Bognár Zs. – Szloboda, Bognár G., Szabó A., Krémer Zs. – Sas V., Sas A. (Anyádi B., 84.), László F. Kiss L. – Halmai (Kúcs, 69.), Makra (Kiss K., a szünetben).

Gólszerzők: Cserkó (67., 83.), ill. Szloboda (6.).



Ez következik



A 24. (húsvéti) fordulóban is rangadó vár a Beremendre, az éllovas Nagykozár vendége lesz.

Április 16., szombat: PTE-PEAC II.–BFA Szigetvár (15.00), Véménd–Komló II. (16.00).

Április 16., vasárnap: Diana SE–Kaitz Agro Somberek Himesháza–Közműépker Lánycsók, Nagykozár–DDC Focivilág Beremend, Pellérd–Töttös, Pogány–Ócsárd (mind 16.00).



Góllövőlista



38 gólos: Novák Balázs (Himesháza).

19 gólos: Horváth Dániel (Nagykozár).

18 gólos: Sztojka Norbert (Beremend).

15 gólos: Bodor Márkó (Nagykozár), Horváth Szilárd (Ócsárd).

14 gólos: Dobrosi Krisztián (Beremend) Kapusi László (Ócsárd).

13 gólos: Bíró Bence (Véménd), Oszvald Bálint (PEAC II.), Váradi Richárd (Nagykozár).