A B Build Mohács a másik kiesőjelölt újoncot, a Gerjent fogadta, de nem volt igazán jó házigazda. Már a 27. percben vezetést szerzett a piros-fehéreknek Müllerlei, igaz, erre a fordulás után volt válasza a vendégeknek büntetőből.



A hajráig kellett várni aztán a következő gólra, de mielőtt még igazán elkeseredhettek volna a mohácsi szurkolók, előbb Nagy Zsombor, majd Csernik is beköszönt, így két helyet is előrébb léptek, a bennmaradástól viszont még mindig 13 pont választja el őket.

Az éllovas HR-Rent Kozármisleny ezzel szemben egy dobogóst, a Balassagyarmatot fogadta. Hampuk és Kirchner viszont nem maradt adós ezúttal sem a góllal. Már az első tíz percben mindkét mislenyi játékos beköszönt gyakorlatilag eldöntve a meccset, amit azért is fontos volt megnyerni, mert a második Dunaújváros botlott.



B Build Mohácsi–Gerjen 3–1 (1–0)

Labdarúgó NB III., 28. forduló. Mohács: Farkas – Ignácz O., Kiss I., (Kocsis A., 62.) Hetényi (Nagy Zs., 62), Müllerlei – Dér Z. (Menyhei, a szünetben), Vég B., Forró, Bischoff – Gellén, Csernik (Károly V., 95.). Vezetőedző: Kvanduk János.

Gólszerzők: Müllerlei (27.), Nagy Zs. (86.), Csernik (91.), ill. Maka (51. – büntetőből).



HR-Rent Kozármisleny– Balassagyarmat 2–1 (2–0)

Labdarúgó NB III., 28. forduló. Kozármisleny: Somogyi – Gajág, Horváth D., Berdó – Kónya, Vajda R. (Horvát G., ), Nagy E. (Tóth Z., 60.), Kozics (Szabó D., 60.), Turi – Hampuk (Füredi, 80.), Kirchner (Tóth P., 88.). Vezetőedző: Aczél Zoltán.

Gólszerzők: Hampuk (6.), Kirchner (10. – büntetőből), ill. Nagy T. (89.).

következik (04. 10., 16.00): Balassagyarmat–Mohács, Makó–Kozármisleny.

Távolodtak riválisuktól Kirchnerék



Az állás (20 csapat): 1. Kozármisleny 72 pont, 2. Dunaújváros 62, 3. Balassagyarmat 53, 4. Paks II. 51, 5. Makó 50, 6. Iváncsa 45, 7. Monor 44, 8. MTK II. 44, 9. Hódmezővásárhely 43, 10. Bp. Honvéd II. 42, 11. FTC II. 42, 12. Dabas 38. 13. Szekszárd 36, 14. ESMTK 33, 15. Vác 30, 16. Cegléd 30, 17. Gyón 23, 18. Mohács 17, 19. Gerjen 16, 20. Rákosmente 14.