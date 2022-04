Alaposan megszórta a szentegáti csapat az ellenfelét a felnőtt labdarúgó AutóCity Volkswagen Megyei III. osztály Csík-csoportjában a legutóbbi fordulóban, 12-1-re verte a vendég Nagydobszát. A tucatnyi hazai találatból hét Horváth Benjamin (30) nevéhez fűződik.

– Valamennyit lábbal értem el, a fejelés nem az erősségem – nyilatkozta a csatár, aki sportolói pályafutása során játszott már szigetvári, szentlőrinci, mozsgói, szentlászlói és patapoklosi színekben, de kipróbálta magát a Kaposvári Rákóczi Akadémia együttesében is.

– Ennél több gólt is lőttem már egy meccsen, tavaly nyolcat. Most, ebben az idényben harminchét gólnál tartok, remélem, összejön a negyven, hat bajnoki van még vissza. Eddig egy szezonban negyvenkettő a csúcsom, ezzel lettem gólkirály. Szeretek cselezni, úgy gondolom, az is jól megy.

A teljesítménye értékét növeli, hogy Szentegáton nincs edzés, a játékosok csak a hétvégén, a mérkőzéseken találkoznak. Korábban és a mostani hetes után is hívták már magasabb osztályba, de mindig maradt.

– Sofőrként dolgozom, ezért nem is tudnék másutt edzésekre járni.

Horváthnak van egy másfél éves kislánya, feleségével szeretnének egy kisfiút is, akiből aztán focistát nevelnének.

A tabellán 8 győzelemmel, 3 döntetlennel és 7 vereséggel, 60-55-ös gólkülönbséggel, 27 ponttal hetedik Szentegát hátralévő ellenfelei a bajnokságban: Lakócsa (otthon), Misinai Sasok (idegenben), BFA Csertő II. (i), Hobol (o), Kishárságy (i), Hetvehely (o).